Westerhorns SPD löst sich auf

Zu wenig aktive Mitglieder bei den Sozialdemokraten: Auflösung des Ortsvereins steht unmittelbar bevor

von shz.de

06. September 2018, 16:00 Uhr

Schon zur Kommunalwahl im Mai traten Westerhorns Sozialdemokraten nicht mehr an. Nun steht die Auflösung des Ortsvereins unmittelbar bevor. Gerade einmal zehn Mitglieder zählt Ortschefin Sabine Strate noch. Die meisten davon sind sogenannte „Passive“, die zwar Geld zahlen, aber nicht aktiv in der Lokalpolitik mitarbeiten.

„Wir werden demnächst in die SPD Hörnerkirchen eingemeindet“, sagt Kassenwart Hans-Jürgen Bunk, der gemeinsam mit Strate und Helma Burkhardt so etwas wie das Trio der Aufrechten bildet. Die drei haben bislang federführend dafür gesorgt, dass der SPD-Ortsverein für die Bevölkerung sichtbar blieb. Doch schon für die Kommunalwahl schafften es die Westerhorner Sozialdemokraten nicht mehr, eine Liste aufzustellen, weil ihnen schlichtweg potenzielle Kandidaten fehlten.

„Dabei waren wir hier in Westerhorn lange eine starke politische Kraft“, erinnert sich Bunk an bessere Zeiten. Doch nachdem sich vor 20 Jahren die örtliche Wählergemeinschaft gründete und viele SPDler mitzog, sei es kontinuierlich abwärts gegangen. In den zurückliegenden zehn Jahren errang die SPD in Westerhorn lediglich noch ein Mandat im Gemeinderat. Fünf Jahre hielt Burkhardt die Stellung, in der letzten Legislaturperiode Strate. Seit Mai bestimmen nur noch die Mehrheitsfraktion der CDU und die Wählergemeinschaft die Politik im Dorf.

„Es ist schwer, Nachwuchs zu gewinnen“, sagt Strate. Jugendorganisationen wie die im Amtsbereich sehr große Landjugend seien oft CDU-geprägt. Und Aktionen wie das Verteilen von Rosen am Muttertag oder von Schoko-Osterhasen am Bahnhof „verpuffen einfach“. Auch den SPD-Stammtisch gebe es inzwischen nicht mehr – mangels Nachfrage.

„Irgendwann kommt bei null Resonanz die entsprechende Stimmung auf“, erklärt Bunk das Aus der Westerhorner SPD. „Kaputt gemacht worden“ sei der Ortsverein „auch von oben“ sagt Strate – und meint die allgemein schlechten Umfrageergebnisse ihrer Partei. Dass die SPD aktuell sogar hinter der AfD liege, sei „erschreckend“, pflichtet ihr Bunk bei. Wie es für die Westerhorner Sozialdemokraten weitergeht, ist unsicher. „Aktiv mitarbeiten wird in Hörnerkirchen wohl keiner“, kündigt Strate an. Von Austritten aus der Partei habe sie aber bislang auch noch nicht gehört.