Elfter Teil unserer Luftbildserie : Westerhorn: Moor-Idylle und lauter nette Menschen

Das Westerhorner Motto lautet: Altes bewahren und Neues integrieren. Wir haben uns mit Frauke Marx im Ort umgesehen.

von Andreas Dirbach

14. Oktober 2019, 17:23 Uhr

Westerhorn | Im Zuge unserer Luftbildserie stellen wir zweimal pro Woche Orte aus der Region in den Mittelpunkt. Heute erzählt Frauke Marx, warum Westerhorn ihr Zuhause ist.

Ob sie einen Lieblingsplatz im Ort habe? Frauke Marx muss nicht lange überlegen: „Ja, der liegt unten im Moor.“ Wo genau, will die Westerhornerin nicht verraten. „Sonst kennt ihn ja jeder.“ Das Fleckchen sei vielen Einheimischen als Tempel bekannt, die Dorfstraße ganz runter. „Mehr verrate ich nicht.“

Wie ein Poster

Es gebe Orte im Moor, „die gleichen einem Poster“, sagt Marx. Schon als Kind sei sie dort unterwegs gewesen. „Das Moor war kein Ort der Angst. Auch meine Eltern waren eigentlich ganz gelassen, wenn wir dort gespielt haben“, erzählt sie. Ehrfurcht eingebläut hätten sie ihr nur vor den Moorkuhlen. „Keine Ahnung, ob man darin wirklich versinken kann, aber man muss es ja auch nicht ausprobieren.“

Das ist Frauke Marx Frauke Marx ist waschechte Westerhornerin. Na ja, zumindest fast. „Geboren wurde ich in Barmstedt, aber ich habe immer in Westerhorn gelebt – mal abgesehen von drei Jahren Wittenbergen“, sagt die 59-Jährige. Die Westerhorner und eigentlich alle Bewohner des Amtsbezirks kennen sie als DRK-Chefin. Ebenso bekannt wie Frauke Marx ist ihr Mann Alfred, der jahrelang als Vorsitzender des SV Hörnerkirchen die Geschicke des Sportvereins maßgeblich mitbestimmte. „Ich komme vom Hof“, sagt Frauke Marx. Später habe sie auch mal kurz im Kartenraum der alten Dorfschule gewohnt. Die Chemielaborantin und dreifache Mutter hat bei Paninkret gelernt und 1989 geheiratet. „Im gleichen Jahr haben wir unser Haus gekauft“, verrät sie.

Zu den Orten, die Frauke Marx regelmäßig in Westerhorn besucht, gehört auch der Steingarten am Birkenweg. „Ich war gerade am Vatertag mit einer Landfrauengarde da“, verrät sie. „Wir haben in der Hütte dort gespielt.“ Fast 40 Jahre ist es inzwischen her, dass im Steingarten auf rund 60 großen Findlingen alle Ämter, Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg eingraviert wurden. Auch wichtige Ereignisse der jüngeren Vergangenheit wie der Fall der Mauer können dort nachgelesen werden. Den Ortssteinen gegenüber stehen zwei weitere Findlinge. Auf ihnen sind alle Westerhorner Wehrführer und Bürgermeister seit 1887 verewigt. Ganz aktuell sind die Zahlen auf den Steinen allerdings nicht. 1980 wurden sie aufgestellt, gestiftet von der ortsansässigen Firma Ernst Karl – Spezialist für Erdbauarbeiten und über die Region hinaus bekannt durch seine grüne Lasterflotte.

Ein anderer Westerhorner Gewerbetreibender ist gerade dabei, der Ortsmitte des Dorfes ein neues Gesicht zu verpassen. Kay Sierk heißt der Mann, der nicht nur ehrenamtlicher Wehrführer, sondern auch Bauherr des neuen Grünen Warenhauses ist, das im Gebäude der ehemaligen Bahnhofskneipe entstehen soll. „Kay ist genau der richtige Mann für so ein Projekt“, sagt Marx. Mut gehöre schon dazu, und die Fähigkeit anzupacken.

Auf der anderen Bahnseite liegt der Lindenhof, das Westerhorner Gemeindezentrum, das mit Pan einen über die Dorfgrenzen hinaus bekannten Gastwirt beherbergt. „Der hält das Dorf zusammen“, fasst Marx die Bedeutung des Griechen in einem prägnanten Satz zusammen. Im Saal des Lindenhofs ist unter anderem Hörnerkirchens Landjugend regelmäßig zu Gast. Der Frühlingsball ist ebenso ein „Renner“ wie der Bingo-Abend im Februar, der Jung und Alt vereint. Auch die Rappelsnuten, die einst aus der Landjugend hervorgegangene Theatertruppe aus Westerhorn, feiert Jahr für Jahr mit neuen Stücken im Lindenhof Premiere.

Dass man in Westerhorn mit der Zeit geht, beweist ein Feld am Dorfrand. Dort wurde vor einigen Jahren eine Photovoltaikanlage installiert. Ringsherum reihen sich Weiden und Wiesen aneinander, durchzogen von unzähligen Spurbahnen. „Da kann man endlos spazieren gehen“, sagt Marx. Dorfidyll wie aus dem Bilderbuch.

Was es in Westerhorn nicht mehr gibt sind Schuster, Bank oder Post. „Immerhin haben wir noch einen Hausarzt“, sagt Marx mit Blick auf die örtliche Infrasturktur. Altenheime gebe es sogar zwei – weil sich auch das DRK-Heim im benachbarten Hörnerkirchen strenggenommen auf Westerhorner Gebiet befinde. „Früher gab es hier auch mehrere Tante-Emma-Läden“, sagt Marx. Dafür habe man heute eine Tankstelle mitten im Ort – die einzige im ganzen Amtsbezirk. „Die hat auch eine wirklich tolle Werkstatt.“

Doch ob Tankstelle, Grünes Warenhaus oder Lindenhof: Der schönste Flecken im Dorf bleibt für Marx das Moor. „Westerhorn verbinde ich immer zuerst damit“, sagt sie. Die kleinen Wege, die so ideal für Boßeltouren seien. „Nicht vergessen dürfen wir die ideale Zugverbindung.“ Und dass es im Ort ein Taxi- und Busunternehmen gebe. Gefragt nach der menschlichen Seite des Dorflebens, setzt Frauke Marx ein spitzbübisches Lächeln auf: „Ich glaube, hier wohnen nur nette Menschen.“