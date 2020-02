Westerhorn blüht wieder auf

Blühwiesenaktion: Bürger können ab April Saatgut erhalten, um aktiv mitzuhelfen

28. Februar 2020, 18:15 Uhr

Westerhorn | Bereits im vergangenen Jahr wurden auf mehreren Flächen in Westerhorn Blühwiesen angelegt. Die Aktion soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Über die Details sprachen die Mitglieder des Umweltausschusses während ihrer jüngsten Sitzung. Der Ausschuss-Vorsitzende John Höft regte an, die drei größten Flächen wieder möglichst umfassend in Eigenregie zum Blühen zu bringen. Ausgesät werden soll eine Wiesenmischung des Landes Schleswig-Holstein. Auch Westerhorner Bürger können sich an der Aktion beteiligen und kleine private Flächen mit einbinden.

Voraussichtlich am 25. April soll an interessierte Einwohner das Saatgut verteilt werden. Ort und genaue Uhrzeit müssen noch geklärt werden. Höfts Vorschlag, die Saat in kleinen Tütchen zu verteilen, um einen sorgsamen Umgang zu gewährleisten, wurde von seinen Ausschuss-Kollegen nicht angenommen. Nun soll wie im Vorjahr die Saat aus einem großen Vorratsgefäß vor Ort in kleine Umschläge aufgeteilt werden. Um den Umweltaspekt zu stärken, dürfen Bürger auch eigene Gefäße mitbringen. Auch im benachbarten Hörnerkirchen sollen wieder Blühwiesen wachsen. Das beschloss der dortige Umweltausschuss unter Leitung von Andreas Welling. Freiwillige Helfer können sich direkt mit Welling unter der Telefonnummer (04127) 1761 in Verbindung setzen.

Höft und seine Westerhorner Mitstreiter wiesen darauf hin, dass die Saat 2019 an mehreren Stellen nicht aufgegangen sei und bat die Bevölkerung, es dennoch erneut zu versuchen. Hauptgrund des Problems sei die anhaltende Trockenheit gewesen. Während die Blühwiesen nicht wie erhofft wuchsen, hatte das ungeliebte und giftige Jacobskreuzkraut mit dem trockenen Boden keine Probleme. Am Moordamm wuchert es derart, dass Gegenmaßnahmen unerlässlich sind. Die Umweltausschuss-Mitglieder entschieden sich für das Schlegeln als einfachste Waffe gegen das Giftkraut. „Wir schauen uns dann mal an, was das gebracht hat“, so Höft.

Den Kampf ansagen wollen die Westerhorner auch der Ressourcenverschwendung. Unter dem Tagesordnungspunkt „Klimawandel“ fragte Höft, was man auf kommunaler Ebene gegen die menschengemachte Erderwärmung tun könne – und nannte Beispiele von Hitzeschutzräumen bis hin zur Plastikmüll-Reduzierung.

Für letztere hatte er ein konkretes Gegenmittel zur Hand. Susanne Lass stelle unter dem Namen „Suses Waschküche“ vor Ort ein weichspülerfreies Waschmittel her, das in Mehrweggläsern verkauft wird.