Alles rund ums Kommunalwahl-Prozedere in Barmstedt : Wer darf wie viel Kreuze machen?

In der Stadt gibt es erstmals zwölf Wahlbezirke. In den Dörfern können die Wähler gleich mehrere Stimmen vergeben.

von Christian Uthoff

23. April 2018, 16:00 Uhr

Barmstedt | Wie setzt sich die künftige Stadtvertretung in Barmstedt zusammen? Wer wird neuer Bürgermeister in Langeln, wer in Bokholt-Hanredder? Diese und weitere Fragen werden während der Gemeindewahl am 6. Mai beantwortet. Gewählt wird laut Land Schleswig-Holstein in 1080 kreisangehörigen Gemeinden, in den vier kreisfreien Städten und in den elf Kreisen. In Barmstedt gibt es etwa 8300 Wahlberechtigte, im Amt Rantzau 7194, im Amt Hörnerkirchen sind es 3334.

Geöffnet sind die Wahllokale laut Sabine Preuß und Heiko Lichy von den Ordnungsämtern des Amts Rantzau und der Verwaltungsgemeinschaft Barmstedt-Hörnerkirchen von 8 bis 18 Uhr. Jeder Wähler findet sein Wahllokal auf der Wahlbenachrichtigung. „In den kleineren Gemeinden sind das in der Regel die Gemeindezentren oder Feuerwehrgerätehäuser“, berichtete Preuß. Da Barmstedt die Marke von 10 000 Einwohnern überschritten hat, werde dort in zwölf statt wie 2013 in fünf Wahlbezirken gewählt, sagt Lichy. Daher gebe es für viele Barmstedter Veränderungen bei den Wahllokalen: „Bei vielen wird es nicht das Gewohnte sein.“ Direkt gewählt ist in der Stadt jeweils der Bezirks-Kandidat, der die meisten Stimmen bekommt. Insgesamt wird die neue Stadtvertretung 23 statt zuvor 19 Personen umfassen.

Wie gewohnt, kann auch vorab per Briefwahl gewählt werden. Beantragt werden kann der Wahlschein vor Ort im Wahlbüro sowohl beim Amt Rantzau als auch der Stadt Barmstedt noch bis Freitag, 4. Mai, um 12 Uhr. Dort kann auch gleich gewählt werden. Bei unvorhergesehenen Ausnahmefällen wie einer plötzlichen Krankheit gibt es Ausnahmeregelungen bis zum 6. Mai um 15 Uhr. Stadt und Amt sind während des Wahltags den ganzen Tag besetzt. Online können Wahlscheine mit anschließendem Postversand beim Amt Rantzau laut Preuß nur bis zum 1. Mai um 23 Uhr bestellt werden, da sonst die rechtzeitige Zustellung nicht mehr gewährleistet werden kann. Bei der Vewaltungsgemeinschaft ist das bis zum 3. Mai um 23.59 Uhr möglich, bei Selbstabholung im Wahlamt zusätzlich bis zum 4. Mai um 12 Uhr.

Liegen die Stimmzettel dann vor, gibt es von Ort zu Ort Unterschiede bei der Gemeindewahl. In Kommunen mit weniger als 10 000 Einwohnern gibt es ein Mehrstimmenwahlrecht. Wie viele Kreuze höchstens gemacht werden dürfen, steht auf dem Stimmzettel. In Hemdingen können laut Preuß beispielsweise maximal sieben Stimmen vergeben werden. „Jeder Kandidat darf dabei nur einmal angekreuzt werden“, sagt Preuß. „Es können aber auch weniger Stimmen vergeben werden.“

Dankenswerterweise hätten sich in den einzelnen Gemeinden und in Barmstedt genügend Wahlhelfer gefunden, so Preuß und Lichy. „An sie geht ein großer Dank dafür, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben“, so die beiden. Sie schätzt die Zahl der Helfer im Amt Rantzau auf etwa 100, in Barmstedt und Hörnerkirchen werden laut Lichy bis zu 160 Helfer für einen reibungslosen Ablauf sorgen.

Nach dem Schließen der Wahllokale werden sie um 18 Uhr mit dem Auszählen der Stimmen beginnen, berichten beide weiter. „Zuerst werden die Stimmen für die Kreiswahl ausgezählt“, sagt Preuß. Anschließend folgt die Gemeindewahl. Gegen 20 Uhr sollten dann die vorläufigen Ergebnisse vorliegen. In Barmstedt werde dazu die Kommunale Halle im Rathaus geöffnet sein. Die Ergebnisse sind aber auch im Internet abrufbar. Die Bürgermeisterwahlen in den 14 Dörfern finden im Zuge der konstituierenden Sitzungen der Gemeinderäte statt, die für Juni geplant sind. In Barmstedt gibt es keine Bürgermeister-Wahl.