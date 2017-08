Probleme bei der Zustellung : Wenn der Postbote gar nicht klingelt

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

Elmshorn | Der Blick in den Briefkasten gehört für die Meisten zur täglichen Routine. Ob Rechnung, Zeitschrift oder Urlaubskarte – sechsmal pro Woche wird die Post zugestellt. So sollte es jedenfalls sein – das ist sogar gesetzlich geregelt. Aber seit geraumer Zeit bleiben bei zahlreichen Anwohnern im Elmshorner und Barmstedter Umland die Briefkästen mehrmals in der Woche leer.

„Montags, mittwochs und freitags kommt der Postbote – an den anderen Wochentagen nicht“, sagt Andreas Schaper. Er wohnt im alten Ortskern von Kiebitzreihe. Dort wird die Post als sogenannte Verbundsendung zugestellt, also gemeinsam mit den Paketen. Schaper hat das Problem zum ersten Mal bewusst wahrgenommen, als ihm die Fahrzeugpapiere für seinen neuen Wohnwagen kurz vor Pfingsten zu spät zugestellt wurden. „Wir konnten deshalb nicht in den Urlaub fahren“, erinnert sich Schaper. Als er daraufhin den Postboten ansprach, erklärte der, er versuche, wenigstens jeden zweiten Tag nach Kiebitzreihe zu kommen. Für Schaper ist das ein Unding: „Die Post ist nach der Postuniversaldienstverordnung dazu verpflichtet, die Post an sechs Werktagen zuzustellen. Komischerweise klappt es im Gewerbegebiet reibungslos.“

Martin Grundler, Pressesprecher der Deutschen Post, erklärt das Problem mit einem hohen Krankenstand. „Das ist sehr ärgerlich für die Kunden, die wir um Entschuldigung bitten“, sagt Grundler. „Das Problem ist uns bekannt, wir arbeiten mit Hochdruck daran.“ Bei der Post herrsche eine angespannte Situation. „Wir haben einen hohen Krankenstand, und entgegen der Prognose ist die Anzahl der auszutragenden Pakete im Sommer sehr hoch“, erklärt Grundler weiter. Von dem immensen Paketvolumen sei die Post überrascht worden. Sie bemühe sich um Aushilfen. Solche, die einspringen können oder bei der Post bleiben wollen. Allerdings benötigten auch Aushilfen immer eine Zeit der Eingewöhnung, bevor sie in der Lage seien, ihre Zustellgebiete in der passenden Zeit zuzustellen. „Wir versuchen, aus anderen Zustellgebieten Kräfte zu bekommen“, sagt Grundler, der den Austrägern vor Ort bescheinigte, alles zu tun, was in ihrer Macht stehe. Es werde daran gedacht, die Zustellbezirke neu zu schneiden.

Allerdings: Das Problem scheint nicht erst seit ein paar Wochen zu bestehen. Eine Umfrage auf der EN-Homepage und bei Facebook zeigt: Bei vielen Nutzern wird die Post schon seit über einem halben Jahr nicht regelmäßig geliefert. „Wenn wir Glück haben, kommt die Post einmal in der Woche“, schreibt eine Anwohnerin aus Bilsen. „Das betrifft seit Anfang 2017 jeden bei uns in der Straße. Und dann kommt alles zusammen und meistens habe ich von sämtlichen anderen Straßen auch Post bekommen. Beschweren bringt gar nichts. Vielleicht könnt Ihr mit Eurer Umfrage etwas erreichen.“ Eine nicht-repräsentative Online-Umfrage hat ergeben, dass von den 250 Teilnehmern nur 32,9 Prozent täglich die Post zugestellt wird. Bei 47,8 Prozent kommt der Postbote dagegen nur zwei- bis viermal die Woche. Bei 19,3 Prozent kommt er dagegen nur maximal zweimal. Und auch die rund 50 Facebook-Kommentare sprechen eine deutliche Sprache. Offenbar sind es längst nicht nur Facebook-Nutzer aus Kiebitzreihe, die mehrmals pro Woche auf die Postzustellung verzichten müssen. Stattdessen beschweren sich auch Bewohner aus Gemeinden wie Siethwende, Horst, Barmstedt, Bilsen, Groß Offenseth-Aspern, Hohenaspe, Kölln-Reisiek, Krempe, Hörnerkirchen und Grönland.

Und wenn die Post nicht kommt, kann das durchaus ernsthafte Folgen haben. Bei der Ellerhooperin Verena Ewert hat eine Krankschreibung, die an einem Freitag vom Krankenhaus aus Pinneberg abgeschickt worden war, erst am Mittwoch erhalten. „Das geht nicht“, ist sie empört. Heidrun Stangenberg ist auf ärztliche Rezepte angewiesen, die per Post oft sehr spät kommen. „Von Wuppertal brauchen die eine Woche, bis sie in meinem Briefkasten landen“, sagt die Ellerhooperin, die eine chronische Erkrankung hat und Medikamente benötigt.

Und wie können sich die Postkunden wehren? „Zunächst sollte man sich bei der Post direkt beschweren“, erklärt Julia Buchweitz, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein. Die Post haftet allerdings nicht für Schäden, die durch eine verspätete Zustellung entstehen – das ist nur bei termingenauen Sendungen wie dem Expressversand möglich. Nicht aber bei Standardbriefen oder Einschreiben.

Zuständige Aufsichtsbehörde bei Postdienstleistungen ist die Bundesnetzagentur. Bei anhaltenden und wiederkehrenden Mängeln geht die Bundesnetzagentur Beschwerden nach und fordert den Postdienstleister zur Prüfung des Sachverhalts und zur Stellungnahme auf. „Es gibt aber keinen Bußgeldkatalog oder etwas in der Art“, sagt Olaf Peter Eul, Sprecher der Bundesnetzagentur. „Die sechstägige Postzustellung ist auch eher als Zielvorgabe zu verstehen.“ Wenn sich die Beschwerden aus einer bestimmten Region jedoch häuften, sei es die Aufgabe der Bundesnetzagentur, bei der Post auf Abhilfe zu drängen. Allerdings: Die nicht erfolgte Zustellung eindeutig nachzuweisen ist nicht einfach. Und Buchweitz von der Verbraucherzentrale geht davon aus, dass sich auch nur ein Bruchteil der Betroffenen tatsächlich beschwert.

von Cornelia Sprenger und Helga Pergande

erstellt am 18.Aug.2017 | 12:00 Uhr