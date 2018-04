Tourabschluss : Wenn der Pastor rappt und Barmstedt feiert

Young Revolution führt Musicalgottesdienst in der Heiligen-Geist-Kirche auf. Gruppe besteht seit zehn Jahren.

von Peter Jaster

23. April 2018, 12:30 Uhr

Barmstedt | „Raphael – das Mikro“ – ein Ruf aus dem Publikum, der typisch ist für diesen Abend und für alle Beteiligten. Locker und unverkrampft geht es zu bei einem eigentlich schwierigen Thema. „Wer weiß denn schon etwas vom Heiligen Geist“, fragt Pastor Raphael Steenbuck in seiner Begrüßung zum Musicalgottesdienst mit dem Titel „Game of Souls“. Gestaltet wurde er am Freitagabend von der Gruppe „The Young Revolution“. Mit dem Stück wollen die Jugendlichen eine Antwort darauf geben.

Dafür haben sie vor den Altar Tücher gespannt, die Fenster abgedunkelt, Scheinwerfer und eine Bühne aufgebaut. Insgesamt 37 Akteure auf und hinter der Bühne gestalten ein abwechslungsreiches Stück, in dem sich Gesangsstücke mit Spielszenen ablösen. Das Publikum lauscht gebannt und spendet nach jedem Stück tosenden Applaus.

In der Geschichte geht es um Pia, ein etwas langweiliges und geistloses Mädchen. Vier Geister möchten von ihrer Seele Besitz ergreifen: Spaß, Ehrgeiz, Macht und dann die Liebe als ein Ausdruck des Heiligen Geistes. Dramatisch, mit viel Theaternebel umhüllt, wird der Kampf um Pias Seele dargestellt. Für welchen Geist und Weg sich Pia entscheidet, bleibt am Ende offen. Die Handlung ist in der Hip-Hop-Szene angesiedelt. Die Texte, alle von Steenbuck selbst geschrieben, werden als Rap oder im Stil eines Poetry Slams vorgetragen.

Foto: Peter Jaster

In diesem Jahr feiert Young Revolution sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass waren alle Ehemaligen eingeladen, noch einmal mitzuwirken. Einer davon ist Marco Lehmitz. Er war bis vor zwei Jahren noch dabei und sogar in der Chorleitung aktiv. Zum aktuellen Musical trug er zwei selbst komponierte Stücke vor. „Ich hab schon immer eigene Lieder geschrieben. Noch ist es Hobby, aber vielleicht wird ja einmal mehr daraus“, sagte er. Lehmitz ist bereits auf Spotify mit zwei eigenen Stücken unter dem Pseudonym „Icarvs“ zu finden.

Zum Abschluss fasste Steenbuck die Botschaft noch einmal zusammen und zitierte die Bibel: „Lernt die Geister zu unterscheiden. Das ist heute wichtiger denn je“. Er rief alle Beteiligten noch einmal auf die Bühne und nannte Namen und Tätigkeit. Emotional wurde es, als er selbst von den Jugendlichen ein Geschenk entgegennehmen durfte. Verabschiedet wurden auch zwei Mitglieder, die die Gruppe verlassen. Eine davon ist Denise Eggert. Sie war sieben Jahre dabei und ist jetzt zum Studieren nach Kiel gezogen. „Es war eine schöne Zeit, wie ein Zuhause. Man kannte alle und wir hatten viel Spaß zusammen“, so Eggert.

Foto: Peter Jaster

Merle Jörgensen war fünf Jahre dabei. Sie macht nächstes Jahr Abitur. „Die Gruppe war für mich wie eine Familie“ so ihr Fazit. Auch Steenbuck selbst blickte noch einmal zurück. „Wir haben nach den Sommerferien letztes Jahr mit den Proben begonnen. Dann ging es auf Tournee nach Rellingen, Süderau und Wilster. Barmstedt ist für uns der krönende Ab-schluss.“ Auch er war im ak-tuellen Stück mit einem selbst getexteten Rap dabei. „Den Song hab ich mit 17 Jahren geschrieben, er passte einfach rein. Ich hab früher selbst Musik gemacht. Rap war immer schon mein Ding“ so Steenbuck.

Die Idee zu „Young Revolution“ hatte Steenbuck von seinem Vater, der mit einer Teen-Sing-Gruppe beim CVJM aktiv war. Neue Künstler gewinnt er jedes Jahr aus den Konfirmandengruppen. Besonders gesucht werden derzeit ein Schlagzeuger und ein Bassist.