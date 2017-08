Wenn der Crash tolle Punkte bringt

vergrößern 1 von 3 Foto: BZ (3) 1 von 3





Der Countdown läuft: Am Sonnabend, 2. September, wird es in der Gemeinde Langeln wieder so richtig krachen. Warum? Ab 10 Uhr wird dort die achte Ausgabe des Langelner Stockcar-Rennens gestartet. Wo? Auf dem Gelände an der Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 3.

Bei diesem etwas anderen Autorennen geht es dann aber so richtig zur Sache – Zusammenstöße der nahezu schrottreifen Fahrzeuge werden bei diesem Wettkampf nicht vermieden, sondern sind erwünscht. Diese Crash-Runden sind von daher überaus spannend und für die Zuschauer ein attraktives, unterhaltsames Spektakel. Gestartet wird in mehreren kleinen Gruppen, je nachdem wie viele Teilnehmer sich vor her anmelden.



Etwa zehn Starter pro Lauf

Im vergangenen Jahr waren insgesamt 50 Fahrer am Start. „Die Gruppen werden von uns eingeteilt. Kriterium ist die Hubraumgröße der verschiedenen Autos. In der Regel starten etwa zehn Starter pro Lauf in sechs Klassen“, erläutert Patrick Kühn vom Organisationsteam (Foto). Die Punkte ergeben sich durch „Berührungen“ mit anderen Fahrzeugen und durch die Rundenanzahl, die jeder Fahrer schafft. Die höchste Punktzahl gibt es, wenn ein Fahrer es schafft, einen anderen aufs Dach zu legen.

„Wer die meisten Punkte erreicht, gewinnt das Rennen“, so Kühn. Ein Lauf dauert etwa 20 Minuten. Am Ende kommen die Sieger der vorherigen Klassen und alle Autos, die noch fahren können, in den „Zerstörungslauf“. Dabei wird „bis zum bitteren Ende“ gefahren. Zu gewinnen gibt es Pokale und Sachpreise, aber der Spaß an der Sache stehe im Vordergrund. Starten darf jeder, der mindestens 18 Jahre alt und im Besitz der Führerscheinklasse B ist. Er sollte über ein nicht mehr TÜV-taugliches Auto verfügen, das noch fahrbereit ist.



Immer mehr Frauen am Start

„Das Auto sollte kein Glas beziehungsweise Kunststoff mehr besitzen, damit keine Teile umherfliegen können“, erklärt Kühn. Das Startgeld beträgt 20 Euro pro Auto. Helm- und Feuerlöscher-Pflicht bestehen genauso wie die Auflage, das Kühlerwasser durch Leitungswasser zu ersetzen. „Es fahren mittlerweile auch immer mehr Frauen mit, die den Männern auch schon so manches Mal was vorgemacht haben“, so Kühn, der erneut auf zahlreiche Teilnehmer hofft. Um den Tag feierlich abzurunden, wird ab 20 Uhr eine „After Race Party“ stattfinden. Im Festzelt und am Bierwagen können dann die Erfolge oder Misserfolge begossen werden.

„Für ausreichend Speis und Trank wird natürlich auch während der Rennen gesorgt, und für die Kinder gibt es Strohballen und eine Hüpfburg. Auch genügend Parkmöglichkeiten sind vorhanden“, erklärt Kühn. Der Eintritt ist wie immer frei.

Weitere Infos zu dem Spektakel, den Regeln sowie zur Anmeldung können bei Patrick Kühn unter der Rufnummer (0 1520) 2 76 04 59 erfragt werden.



von Ulf Marek

erstellt am 28.Aug.2017 | 13:03 Uhr