Party in der Heederbrook Halle : Wenn Barmstedt völlig frei dreht

Hunderte Besucher haben ein Wochenende lang zu Livemusik und DJ-Hits gefeiert

Avatar_shz von Peter Jaster

09. März 2020, 10:00 Uhr

Barmstedt | Party stand am letzten Wochenende auf dem Programm vieler Barmstedter. Was mit der Kindermaskerade für die Kleinen am Freitagnachmittag begann, setzte sich am Abend mit „Oldie Meets Schlager“ für die Erwachsenen in der Sporthalle Heederbrook fort.

DJ Crazy Ardo fand auf Anhieb den richtigen Ton, heizte dem Publikum ordentlich ein und trieb viele der fast 300 Besucher auf die Tanzfläche. So hatte die Liveband „Mendocino Express“ leichtes Spiel mit den bekannten Schlagern wie „Ein Bett im Kornfeld“ oder „Atemlos durch die Nacht“.

Junge Besucher begeistert

Am Samstag drehte Barmstedt dann mit der 90er Party richtig auf. Die DJs „Chaos Brothers“ gaben alles und noch mehr, kein Zentimeter Platz war frei auf der Tanzfläche. Gast Dennis war begeistert: „Dies ist mal so richtig was für uns Jüngere los. Wer in Barmstedt keinen Bock auf Kultur oder Sport hat, muss immer weit fahren, um mal so etwas zu erleben. Scheiß auf Corona, heute wird gefeiert“, so der gut gelaunte Besucher.

Letzte große Indoor-Veranstaltung

Auch Hauptorganisator Günter Sattler war sehr zufrieden mit den zwei Tagen. „Am Samstag wurden alle Erwartungen an die Besucherzahlen weit übertroffen, damit habe ich wegen Corona nicht gerechnet. Bis vier Uhr morgens war die Tanzfläche voll“, so Sattler. Den großen Aufwand einer solchen Veranstaltung beschreibt er so: „Ich bin dankbar für die Schirmherrschaft des SSV Rantzau und für die vielen fleißigen Hände bei Auf- und Abbau, sonst wäre dieser Aufwand nicht möglich. Es ist in Barmstedt die letzte große Indoor-Veranstaltung, die es noch gibt. An beiden Tagen war alles stressfrei und wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen“.