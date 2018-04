Tag der E-Mobilität : Wellenreiten, Kult-Autos und sauberer Antrieb

Tausende Besucher informieren sich beim ersten „Tag der E-Mobilität“ und testen Fahrräder, Autos, Skateboards und Surfbretter am Rantzauer See.

von Bastian Fröhlig

23. April 2018, 16:50 Uhr

Barmstedt | Ein Raunen ging durch die Menge, als das silberne Auto mit den hochgeklappten Türen sich der Stadtlinie für die E-Rallye durch den Kreis Pinneberg näherte. Der DeLorean ist Filmfans aus der Science-Fiction-Film-Trilogie „Zurück in die Zukunft“ bestens bekannt. Doch saß hinter dem Steuer weder Marty McFly (Michael J. Fox), noch dessen Freund Dr. Emmett L. „Doc“ Brown (Christopher Lloyd). Dirk Lehmann steuerte den Kultboliden. Ein Blick ins Innere verriet: Es gibt weder eine Zeitmaschine noch einen Fluxkompensator. „Zeitreisen kann die Kiste noch nicht“, sagte Lehmann lachend, der den DeLorean mit einem Elektro-Antrieb ausgestattet hat. Dennoch war das Gefährt einer der Hingucker beim ersten „Tag der E-Mobilität“, der gestern rund um die „Badewonne“ in Barmstedt stattfand.

Nicht weniger Aufmerksamkeit erntete das Führungsfahrzeug der E-Rallye, die die fast 50 Fahrzeuge, gestern 80 Kilometer durch den Kreis Pinneberg führte. Der BMW i8 fiel nicht nur durch seine rote Farbe, sondern auch die Pilotin auf. Ex-Rallyefahrerin Jutta Kleinschmidt, bis heute die einzige Frau, die die Rallye Dakar, die härteste Rallye der Welt, gewonnen hat, nahm in dem Boliden Platz. „Die Beschleunigung ist der Hammer“, sagte Kleinschmidt, die außerhalb der Wertung fuhr. „Ich will heute über E-Mobilität informieren“, sagt die 55-Jährige. „Motorsport war immer der Vorreiter, um neue Technologien anzustoßen. Die Formel-E zeigt, dass E-Mobilität ein immer wichtigeres Thema ist“, so Kleinschmidt.

Der größte Unterschied zu einem Benziner? „Wenn man einmal im Auto sitzt und fährt, hört man den Motor kaum. Das ist am Anfang ungewohnt.“ Doch bei der Beschleunigung schaue jeder Benziner nur hinterher. „Aber heute geht es ja nicht darum, am schnellsten von A nach B zu kommen, sondern an den Stationen aufgaben zu lösen. Ich glaube, heute gewinnt nicht der beste Autofahrer die Rallye, sondern das beste Gesamtpaket“, vermutete die Rallye-Pilotin. Was macht denn mehr Spaß? Vollgasfahrten oder Schnitzeljagd? „Ich mag einfach den Wettbewerb. Das erinnert mich an meine ersten Rallyes, aber auch im Motorsport mal volle Kanne über eine Rennstrecke rasen, macht Spaß.“ Von Barmstedt aus führte die Strecke nach Halstenbek, Tornesch, Elmshorn und Wedel, wo die am „Tag der E-Mobilität“ beteiligten Stadt- und Gemeindewerke Aufgaben vorbereitet hatten.

„Als Verkehrsminister gebe ich ihnen mit auf den Weg: Die Straßenverkehrsordnung ist weiter gültig“, mahnte Bernd Klaus Buchholz (FDP), der zusammen mit Barmstedts Bürgermeisterin Heike Döpke (parteilos) und Landrat Oliver Stolz (parteilos) den „Tag der E-Mobilität“ eröffnete. „Es ist etwas besonderes, wenn Stadtwerke, die oft nicht dazu neigen, eng zusammenzuarbeiten, sich zusammenschließen, um so eine Veranstaltung ins Leben zu rufen“, lobte Buchholz. Er rief dazu auf, die verschiedenen Angebote anzuschauen, auszuprobieren und sich zu informieren. „Wir haben ganz viel Grünstrom in Schleswig-Holstein, der nutzbar ist“, sagte Buchholz.

Zahlreiche Auto- und Fahrradhersteller präsentierten ihre Produkte auf dem Gelände in Barmstedt, doch konnten die Besucher auch auf motorisierten Skateboards und Segways ihre Runden drehen und ihre Geschicklichkeit beweisen.

Erfinder und Wellensurfer Markus Schilcher drehte auf dem Rantzauer See seine Runden auf einem elektronischen Surfbrett. Mit bis zu 30 Stundenkilometern raste er über das Gewässer. „Das Board hat die sieben bis achtfache Leistung eines eBikes“, erläuterte der Bayer. „Damit lässt sich perfekt das Wellenreiten simulieren und ich als Bayer muss nicht immer an den Atlantik, sondern kann auf jedem Binnensee in Bayern fahren“, sagte der Tüftler aus Oberammergau. „Das ist das Deutsche Wellenreiterparadies“, sagte er lachend.