Absage an die Stadt : Weihnachtsmarkt in Barmstedt ohne Rasselbande

vergrößern 1 von 2 Foto: Helga Pergande 1 von 2

Barmstedt | Parallel zum Barmstedter Weihnachtsmarkt veranstaltet die Barmstedter Kita Rasselbande morgen einen eigenen kleinen Markt. Hauptgrund: Der Starkstromanschluss für den Stand, den die Kita in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem Verein „Taten statt Worte“ auf dem städtischen Weihnachtsmarkt vor dem Gemeindehaus betrieben hat, soll in diesem Jahr 300 Euro kosten. „Wir arbeiten hier alle ehrenamtlich, und das ist Geld, das von unserer Spende für die Hilfsorganisation abgezogen werden müsste“, sagte Erzieherin Andrea Reck. Laut Verwaltung hat die Stadt die Aufgabe der Stromversorgung erstmals an einen externen Anbieter abgegeben, der die Preise neu kalkuliert habe.

Ein weiterer Grund für die Rasselbande, die Teilnahme abzusagen, sei gewesen, dass die Kirche den Service für etliche Standbesitzer, die Punschbecher im Gemeindehaus zu spülen, gestrichen habe, sagte Reck. „Das macht es uns unmöglich, den Verkauf von Glühwein zu organisieren.“ Und Plastik- oder Pappbecher kämen für die Rasselbande nicht in Frage. Wie die Kirchengemeinde auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, könne der Service nicht mehr angeboten werden, weil es im Gemeindehaus selbst viele Gruppen gebe, deren Geschirr abgewaschen werden müsse. Für die Außenstände sei das nicht mehr zu bewältigen.

Nachdem ihnen die beiden Änderungen mitgeteilt worden seien, hätten Eltern und Erzieher „schweren Herzens“ beschlossen, auf die Teilnahme in diesem Jahr zu verzichten, so Reck. „Wir hätten uns im Vorwege eine Kommunikation mit den Verantwortlichen gewünscht und bestimmt eine einvernehmliche Lösung gefunden“, sagte sie und weiter: „Es ist schade, dass uns nach vielen Jahren guter Zusammenarbeit jetzt vollendete Tatsachen ohne Rücksprache einfach so ins Haus flattern.“ Im kommenden Jahr könnte es aber wieder anders werden, wie Marcel Holz (Tourismusbüro) erklärte: „Wir werden noch einmal über die Kostenverteilung zwischen gewerblichen und ehrenamtlichen Standbetreibern diskutieren und versuchen, für 2018 eine befriedigende Lösung zu finden.“

Der Weihnachtsmarkt auf dem Kita-Gelände in der Buchentwiete 15 dauert von 12 bis 21 Uhr. Es werden Wurzelgestecke und Adventskränze angeboten, die die Eltern selbst gefertigt haben. Außerdem gibt es Zauberwaffeln und Wunschpunsch. Für Kinder werden um 15, 16 und 17 Uhr Vorlesestunden angeboten. Die Einnahmen fließen an die Hilfsorganisation „Taten statt Worte“.