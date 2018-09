Wehr erhält neuen Transporter

Politik in Brande-Hörnerkirchen und Osterhorn gibt grünes Licht für neuen Mannschaftswagen / Kosten betragen 58 000 Euro

25. September 2018, 16:00 Uhr

Rund 20 Jahre hat der Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn bereits auf dem Buckel. Nun soll er durch ein neues Fahrzeug ersetzt werden. Das haben die Gemeindevertreter während ihrer jüngsten Sitzung beschlossen – und zwar einstimmig. Der alte Ford Transit wurde einst angeschafft, um der neugegründeten Jugendwehr eine Transportmöglichkeit zu bieten. Längst wird er auch von den aktiven Kameraden genutzt, so dass der Ford aktuell das meistbenutzte Fahrzeug im Fuhrpark der Wehr ist. „Es ist sinnvoll, jetzt einen neuen Mannschaftstransportwagen anzuschaffen“, sagte Bürgermeister Siegfried Winter.

Angebote wurden bereits eingeholt. Der Beschaffungsausschuss der Feuerwehr empfahl der Gemeinde, einen Mercedes-Sprinter von einem Elmshorner Autohändler anzuschaffen und den Umbau des Fahrzeuges von einer Weddelbrooker Fachfirma durchführen zu lassen, da das die wirtschaftlichsten Angebote seien. Für die Beschaffung, den Umbau, das Funkgerät und die Beschaffung von Zubehör kommen Kosten in Höhe von etwa 58 000 Euro zusammen. Von dieser Gesamtsumme übernimmt die Gemeinde Osterhorn, die ebenfalls an der Feuerwehr beteiligt ist, anteilig 25 Prozent. Der Gemeinderat votierte am Donnerstag ebenfalls einstimmig für das Vorhaben. Beim Kreis Pinneberg wurde laut Winter ein Förderantrag gestellt. Allerdings stehe noch nicht genau fest, in welcher Höhe eine Förderung gewährt wird. Gerechnet wird mit 20 bis 25 Prozent der Gesamtsumme.

Damit das Fahrzeug im ersten Quartal des kommenden Jahres geliefert werden kann, muss es noch 2018 – spätestens im Oktober – bestellt werden. Dafür soll nun im Nachtragshaushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 58 000 Euro eingestellt werden, damit der Auftrag erteilt werden kann. Für das Jahr 2019 muss dann das Geld in den Haushalt eingestellt werden.

Konkrete Formen nimmt auch der Wohnpark im Grünen an. Die Wohnanlage für ältere Menschen soll in Sichtweite zur Kirche entstehen (wir berichteten). Am 21. August wurde mit dem Regionalmanagement des Holsteiner Auenlandes das weitere Vorgehen besprochen. Aufsattelnd auf dem amtsweiten Ortsentwicklungskonzept aus 2012 und den Ergebnissen aus der Machbarkeitsstudie 2018 solle in einer ersten Stufen ein aktuelles Ortsentwicklungskonzept für eine nachhaltige Gemeindeentwicklung im Hinblick auf die mittelfristige Gesamtentwicklung des Ortskerns erstellt werden, sagte Winter. Dabei sollen auch die Einwohner miteinbezogen werden. „Das hieraus resultierende Schlüsselprojekt zum Thema altersgerechtes Wohnen soll sodann in einer zweiten Stufe detailliert geplant werden.“

Die Planung soll in zwei Stufen ablaufen, die Politik rechnen mit 55 000 Euro brutto für die Erarbeitung des Konzepts. Zuschüsse sollen die Kosten minimieren helfen. Die Förderung beträgt maximal 75 Prozent der Bruttokosten, der Eigen¬nteil der Gemeinde liegt voraussichtlich bei 13 750 Euro.