Wasserschaden verdirbt das Ergebnis

Planungen sind gut, die Wirklichkeit macht ihnen jedoch häufig einen Strich durch die Rechnung. Das zeigte sich auch beim Haushalt des Zweckverbands des Seniorenheims Barmstedt/Rantzau: Laut Plan hätte der Fehlbetrag für dieses Jahr 34 360 Euro betragen sollen. Doch das Jahr werde „nach heutigem Kenntnisstand mit einem höheren Fehlbetrag abschließen“, wie Heimleiter Christoph Merker (Foto) während der jüngsten Verbandsversammlung feststellte. Die Ursache liege aber nicht in der Wirtschaftlichkeit des Pflegebetriebs, sondern in einem Wasserschaden und die damit verbundenen Folgen. So habe es Mindereinnahmen durch den Leerstand von durchschnittlich 3,25 Zimmern gegeben, und es seien Kosten durch Trocknungs- und Bauaktivitäten entstanden. Erwartet wird daher laut Merker ein Fehlbetrag von 134 475 Euro – da die gegenüber Versicherungen unter anderem geltend gemachten 168 000 Euro noch nicht erstattet worden seien.

„Ohne die Kosten aus dem Schaden hätte das Betriebsergebnis nach heutigem Kenntnisstand ähnlich wie im Vorjahr bei einem leichten Überschuss gelegen, etwa bei 30 000 Euro“, sagte Merker. Da die Sanierung noch nicht abgeschlossen ist, wurden dafür sicherheitshalber 100 000 Euro im Haushalt 2018 und auch ein möglicher Belegungsausfall eingeplant. Das führt zu einem Fehlbetrag von rund 140 000 Euro. Ohne diese Komponenten würde das geplante Betriebsergebnis im nächsten Jahr bei einem kleinen Überschuss von 5000 Euro liegen, sagte Merker.

Die Mitglieder des Zweckverbands zeigten sich trotz des Rückschlags zufrieden. Heedes Bürgermeister Reimer Offermann (Foto oben) erklärte zur wirtschaftlichen Entwicklung des Seniorenheims, dass man sich jetzt, wenn die Entwicklung so weitergehe, auf einem Weg befinde, den man immer angestrebt habe. „Das heißt, wir machen weder ein Minus noch ein Plus.“ Als außerordentlich erfreulich sehe er es an, dass die Einrichtung zurzeit zu 100 Prozent belegt ist.

Werner Schlüter, Bürgermeister von Groß Offenseth-Aspern, befindet, dass man sich – rein wirtschaftlich gesehen – auf einem grünen Zweig befinde. „Dass es einen Wasserschaden geben würde, war ja nicht vorhersehbar.“

Lutzhorns Bürgermeister Hans-Jürgen Kublun (Foto links) ist froh, dass sich die wirtschaftliche Situation nach den Startschwierigkeiten in den ersten drei Jahren nun stabilisiert hat, und auch Langelns Gemeindeoberhaupt Hans-Detlef Fuhlendorf (Foto) nennt die Entwicklung des Seniorenheims positiv. „Das bedeutet für unsere Gemeinde, dass wir entsprechend weniger zahlen müssen.“ Merker stellte fest, „dass sich der normale Pflegebetrieb in wirtschaftlicher Hinsicht im richtigen Fahrwasser befindet“.