Strassenausbaubeiträge : Was kostet Anlieger der Straßenausbau?

Stadtvertreter beraten heute erneut über Staßenausbaubeiträge. Verwaltung erläutert Berechnungsgrundlagen.

von Helga Pergande

24. April 2018, 12:30 Uhr

Barmstedt | Die Straßenausbaubeiträge abschaffen oder nicht? Diese Frage beschäftigt Politik, Verwaltung und Bürger seit mehreren Wochen. Der Barmstedter Hauptausschuss hat sich bereits dafür ausgesprochen, dass das Thema nach der Kommunalwahl am Sonntag, 6. Mai, ausführlich diskutiert werden soll. Am Dienstag steht es in der Stadtvertretung, die ab 19 Uhr in der Kommunalen Halle im Rathaus tagt, aber erneut auf der Tagesordnung. Die BALL hat wie angekündigt einen Antrag eingereicht, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen.

Doch welche Kosten kommen eigentlich auf die Bürger zu? Wie viel muss jeder Anwohner bezahlen, wenn Extras anfallen wie der Wunsch nach einem gepflasterten Fußweg oder die Beibehaltung des alten Pflasters? Wie wird überhaupt der Beitrag eines Anliegers berechnet? „Zu Grunde liegen die Grundstücksgröße sowie die Haushöhe“, sagt Peter Knaak vom Fachbereich Finanzen der Verwaltung. Je mehr Geschosse ein Haus habe, desto höher sei der Beitrag. Der Gewerbefaktor spiele auch eine Rolle. „Kirchen, Kindergärten und Seniorenheime zählen zum Gewerbe und zahlen mehr“, so Knaak. Ob Anlieger-, Durchgangsstraße oder Hauptverkehrsstraße fließe ebenfalls in die Berechnung ein. Ebenso die Beschaffenheit des Straßenbelags. Asphalt und genormte Betonsteine seien günstiger als Kopfsteinpflaster. Diese Steine müssten einzeln gesetzt werden, was eine höhere Arbeitszeit bedeute. Auch die Breite der Straße spiele eine Rolle. Bei breiteren Straßen werde mehr Material verbraucht, aber der Arbeitslohn sei aufgrund der schnelleren Arbeitsweise günstiger. Schmalere Straßen sind laut Verwaltung wirtschaftlich ungünstiger. In die Berechnung, die im Detail speziell ist, fließen sehr viele Faktoren mit hinein, so Knaak.

Wieso reparieren Abwasserzweckverband (AZV) und Stadtwerke nicht ihre Rohre und legen die Deckschicht wieder rauf? „Wenn AZV, Stadtwerke und Stadt zusammenarbeiten, liegt die Verteilung der Kosten auf mehreren Schultern und rechnet sich für die Anlieger günstiger“, so Knaak. „Die Straße ist ein Wirtschaftsgut und nutzt sich im Laufe der Jahre ab, eine Straße sowie Gehwege haben eine Mindestlebensdauer von 25 bis 35 Jahren“, ergänzt Wolfgang Maier vom Fachbereich Finanzen. Diese Zahl hänge von der Nutzung der Straße ab. Nach dieser Zeit sei mindestens der Untergrund so marode, dass eine Reparatur nicht mehr ausreichen würde.

„Repariert wird, wenn etwa Steine lose oder im Bürgersteig Löcher sind oder ein Schild umgekippt ist“, so Maier. Dann gehe es um akute Gefährdung, die beseitigt werden müsse. „Die Stadt hat hier eine Verkehrssicherungspflicht. Ein Straßenläufer informiert sich über den Zustand der Straßen“, sagte er weiter. Ansonsten gelte auch der Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, nach dem jeder den Straßenverhältnissen entsprechend vorsichtig und in gegenseitiger Rücksichtnahme zu fahren habe. „Wir sind angehalten, Straßen zu sanieren, wir brauchen eine funktionierende Infrastruktur, und die ist kostspielig“, so Maier. Würden Ausbauten geschoben , gebe es einen Unterhaltungsstau. „Dauernd nur Reparaturen zu machen, kostet auch viel Geld“, bilanziert er.