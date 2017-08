Stimmen Sie ab : Was denken Sie über die Sicherheit und den Radwegzustand in der Region?

Stimmen Sie ab sofort darüber ab, wie sie den Zustand der Radwege an Kreis- und Landesstraße in der Barmstedt sowie den Amtsbezirken Rantzau und Hörnerkirchen bewerten. Darüber hinaus soll es auch um das subjektive Gefühl gehen: Wir wollen wissen, wie sicher Sie sich auf den Radwegen in der Stadt und den Amtsbezirken fühlen.

Wie bewerten Sie den Zustand der Radwege an Kreis- und Landesstraßen in der Stadt Barmstedt sowie den Amtsbezirken Rantzau und Hörnerkirchen? Sehr gut. Gut. Befriedigend. Ausreichend. Mangelhaft. Ungenügend. zum Ergebnis

Wie empfinden Sie die Sicherheit und Wegequaltität, wenn Sie mit dem Rad in der Stadt Barmstedt unterwegs sind? Sehr angenehm. Angenehm. Eher angenehm. Neutral. Eher unangenehm. Sehr unangenehm. zum Ergebnis

Wie empfinden Sie es in punkto Sicherheit und Wegequaltität, wenn Sie mit dem Rad in den Amtsbezirken Rantzau und Hörnerkirchen unterwegs sind? Sehr angenehm. Angenehm. Eher angenehm. Neutral. Eher unangenehm. Unangenehm. Sehr unangenehm. zum Ergebnis

von shz.de

erstellt am 04.Aug.2017 | 17:00 Uhr