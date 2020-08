War der Unfall versuchter Mord?

Nach Kollision auf der L 111 im Oktober 2018: Autofahrer wird Tötungsabsicht vorgeworfen / Prozessauftakt am 1. September

von Elisabeth Meyer

27. August 2020, 15:52 Uhr

BARMSTEDT/HEMDINGEN | Nach dem schweren Unfall auf der Landesstraße 111 (L 111) zwischen Barmstedt und Hemdingen im Oktober 2018, bei dem ein 25-Jähriger seinen Wagen eventuell in selbstmörderischer Absicht in den Gegenverkehr gelenkt hatte, frontal mit einem anderen Pkw kollidierte und dessen Fahrer (64) dadurch schwer verletzte, steht nun der Termin für den Prozess fest: Am kommenden Dienstag, 1. September, wird sich der Angeklagte vor dem Landgericht Itzehoe wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten müssen. Diese Eckdaten teilte Sarah Führer von der Staatsanwaltschaft Itzehoe auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Ziel ist es, unter anderem zu klären, ob das Motiv tatsächlich eine suizidale Absicht war“, so Führer.

Neben dem Auftakttermin, der um 9 Uhr im Saal 13 des Landgerichts beginnt, steht zudem fest, wann mögliche Fortsetzungstermine abgehalten werden. „Anschließende Termine sind für den 3., 4. und 7. September ebenfalls mit Beginn 9 Uhr angesetzt“, erklärte Führer. Sie wies zudem darauf hin, dass für die Folgetermine wegen der Corona-Regelungen mit Saalwechseln zu rechnen sei.

Zum Unfallhergang: Am Sonnabend, 20. Oktober, kollidierten auf der L 111 zwischen Barmstedt und Hemdingen gegen 9 Uhr morgens zwei Autos frontal miteinander. Der Unfallverursacher – ein damals 25-Jähriger aus Offenburg (Baden-Württemberg) – soll mit seinem Nissan Micra in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gewechselt sein. Dabei stieß er frontal mit dem Renault eines 64-Jährigen zusammen. Während der Offenburger nur leichte Verletzungen erlitt, musste der Renault-Fahrer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zu diesem Zeitpunkt bestand jedoch noch der Verdacht, dass der Unfallfahrer lediglich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und daraufhin, mit verheerenden Folgen, in den Gegenverkehr geraten sei. Eine anschließend durch die Polizei veranlasste Kontrolle des Atemalkohols ergab allerdings einen Promillewert von 1,2, woraufhin der Führerschein des 25-Jährigen beschlagnahmt und ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet wurde. Ende Oktober 2018 kam erneut Bewegung in den Fall, als die Kriminalpolizei Offenburg den Mann in Baden-Württemberg wegen versuchten Mordes festnahm. Der Vorwurf, gegen den er sich nun in Itzehoe verantworten muss: Er habe den Unfall vorsätzlich herbeigeführt. Bis Mitte November 2018 saß er daraufhin in Untersuchungshaft, kam jedoch gegen Auflagen wieder frei.

Nur wenige Monate danach ist es auf der Bundesstraße 4 (B 4) zwischen der Gemeinde Bilsen und Quickborn zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Dieser endete allerdings für beide Autofahrer tödlich. Wie berichtet, fuhr im März 2019 ein 31-Jähriger mit seinem BWM mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch Quickborn in Richtung Bilsen. Auf Höhe des Hotelrestaurants „Jagdhauses Waldfrieden“ zog er sein Auto aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Der BMW krachte frontal mit der vorderen Fahrerseite in die des silberfarbenen Ford Focus. Für den Unfallfahrer kam jede Hilfe zu spät. Er verbrannte in seinem BMW. Auch der Fahrer des Focus starb noch an der Unfallstelle. Die 80-jährige Beifahrerin wurde zwar lebensgefährlich verletzt, überlebte den Crash aber.