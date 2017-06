Barmstedt/Heede : Wand fängt bei Teerarbeiten Feuer

vergrößern 1 von 2 Foto: Ulf Marek 1 von 2

Barmstedt/Heede | Zwei Wehren waren gestern Nachmittag rund zwei Stunden im Einsatz, um einen Brand in Barmstedt zu löschen. Wie Einsatzleiter Peter Huckfeldt berichtete, hatte der Bewohner eines Hauses an der Hamburger Straße bei Teerarbeiten auf dem Dach das Feuer ausgelöst. „Bei den Arbeiten war die angrenzende Hauswand in Brand geraten“, sagte Huckfeldt. Der Hausbewohner habe daraufhin sofort begonnen, das Feuer zu löschen – und gleichzeitig seine Frau gebeten, die Feuerwehr zu alarmieren.

Die Brandbekämpfer rückten mit 21 Kräften und fünf Fahrzeugen aus. „Als wir ankamen, war das Feuer schon fast aus“, berichtete Huckfeld. Doch dann habe es „plötzlich an zwei Enden wieder angefangen zu brennen“. Unter Atemschutz begannen die Einsatzkräfte, die Bleche abzunehmen und das Dachaufzuschneiden, um an die Glutnester zu gelangen. Starker Wind habe die Situation erschwert, sagte Huckfeldt – der froh war, dass der Wind die Flammen nicht weiter angefacht habe. „Dann hätte es auch anders ausgehen können – wir haben Glück gehabt.“

Als der Atemschutz fast aufgebraucht war, forderten die Barmstedter die Heeder Wehr zur Unterstützung an. Auf das Dach waren die Brandbekämpfer mit Hilfe einfacher Leitern gelangt – „für die Drehleiter war das Dach zu weit von der Straße entfernt“, sagte Huckfeldt. Nach gut zwei Stunden war das Feuer schließlich gelöscht – „wir hatten es von allen Seiten bekämpft“, so Huckfeld.

Verletzt wurde niemand. Zur Schadenshöhe konnte die Feuerwehr keine Angaben machen. „Das Dach ist hinüber“, so Huckfeldt. Die Polizei war wegen des Großbrands in Elmshorn nicht im Einsatz. Daher sperrte die Feuerwehr die Hamburger Straße. Wie die Autofahrer auswichen – der Mühlenweg ist wegen der Baustelle gesperrt –, konnte Huckfeldt nicht sagen. „Wir dürfen nur sperren, nicht umleiten.“

von Elisabeth Meyer

27.Jun.2017