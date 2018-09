Volles Programm für Klein und Groß

FBS bietet bis zum Jahresende neue und bewährte Kurse für Kinder und Eltern an / Viele Angebote während der Ferien

von Elisabeth Meyer

05. September 2018, 13:00 Uhr

Beim „bewegten Mini-Club“ im Untergeschoss der Jugendbildungsstätte in Barmstedt herrscht fröhliches Gewusel: Leni (2) und Patrick (2) testen die neuen Spielsachen, die die Familienbildungsstätte (FBS) mit Hilfe der Nelke-Stiftung anschaffen konnte. Für insgesamt 350 Euro habe die Einrichtung ein großes Hüpfkissen, mehrere bunte Stofffische und eine Angel gekauft, wie Koordinatorin Heidi Reimers berichtet. „Ohne die 200 Euro von der Nelke-Stiftung hätten wir uns das nicht leisten können“, sagte sie und dankte der Stadt für den Zuschuss. „Er hilft den Kleinsten.“



Aktivitäten unter freiem Himmel





Im „bewegten Mini-Club“, der sich an Eltern mit Kindern zwischen eineinhalb und drei Jahren richtet, seien noch Plätze frei, so Reimers. Weitere regelmäßige Angebote wie das Pekip seien derzeit voll. „Aber man kann sich für alles auf eine Warteliste setzen lassen.“

Für die etwas Älteren bietet die FBS bis zum Jahresende wieder bewährte Aktivitäten wie den Mini-Niedrigseilgarten, den „Flug ins All“, das „Geheimnisvolle Waldleben“ und die „Naturdetektive“ an. Auch Angebote für junge Pferde-Fans sind wieder im Programm: Ponyreiten für Zwei- bis Vierjährige sowie Erlebnis-Nachmittage mit Ponys für Kinder im Grundschulalter. Einige der Angebote finden in den Ferien statt, die „Naturdetektive“ etwa gehen über drei Vormittage. „Damit wollen wir die Eltern bei der Betreuung entlasten“, so Reimers.

Jeweils einmal im Monat – bis Ende Januar – bietet Marina Wähling den „Club der Bauernhof-Kinder“ an: ein Nachmittag für Grundschüler, bei dem sie den Lauf der Jahreszeiten, die Tiere auf dem Hof und die Veränderungen in der Natur kennenlernen können. Ende Oktober und Anfang Dezember können Grundschüler dann mit Tanja Reß für den Herbst beziehungsweise den Winter basteln.



Workshop, Sport und Info-Abende





Auch für Eltern hat die FBS unterschiedliche Themen im Angebot. Neu ist ein Workshop zu mobilen Seil-Landschaften, der sich auch an pädagogische Fachkräfte richtet. Zudem gibt es Info- Abende: „Gib das her, blöde Mama“ über Provokationen und Grenzüberschreitungen durch Kinder sowie „Damit am Ende des Monats noch Geld übrig ist“ als Hilfe zur Selbsthilfe. „Das ist in Elmshorn gut angekommen, deshalb haben wir es jetzt nach Barmstedt geholt“, so Reimers.

Bewegungsangebote für Erwachsene gibt es ebenfalls: Wirbelsäulengymnastik für Frauen und Männer ab 60 sowie erstmals ein Zirkeltraining. „Das ist nachmittags und bietet sich deshalb für viele an, die halbtags arbeiten“, so Reimers. Neu in Barmstedt ist schließlich „Drums Alive“, bei dem die Teilnehmer mit Hilfe zweier Trommelsticks und eines Gymnastikballs neue Energien mobilisieren sollen.