Alle Infos im Überblick : Versetzung in die 5. Klasse: Welche Elmshorner Schule ist die richtige?

Die Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bieten alle auch einen Tag der offenen Tür zum Kennenlernen der Schulen an. Allerdings steht alles unter dem Pandemie-Vorbehalt.

Avatar_shz von Christian Brameshuber

16. Januar 2022, 15:00 Uhr

Die Gymnasien und Gemeinschaftsschulen bieten alle auch einen Tag der offenen Tür zum Kennenlernen der Schulen an. Allerdings steht alles unter dem Pandemie-Vorbehalt.

Das Ende der Grundschulzeit: Jetzt stellt sich für Eltern und Kinder die Frage, auf welcher weiterführenden Schule in Elmshorn die Schullaufbahn weiter gehen soll – und die ist nicht immer ganz einfach zu beantworten. Gymnasium oder Gemeinschaftsschule? Und welches Gymnasium oder welche Gemeinschaftsschule? Zur Information und Orientierung bieten die Einrichtungen wieder Informationsveranstaltungen für den Start des Schuljahres 2022/2023 für die neuen Fünftklässler an. Da die geltenden Corona-Schutz-Bedingungen eingehalten werden müssen, steht noch nicht fest, ob in und welcher Form Informationsveranstaltungen für Kinder und Eltern durchgeführt werden können. Informationen hierzu sind auf den Websites der Schulen zu finden.

Folgende Termine haben die weiterführenden Schulen in Elmshorn festgelegt:

Elsa-Brändström-Schule (Gymnasium): Info-Abend am Montag, 7. Februar, um 19.30 Uhr. Bitte Infos auf der Homepage www.ebs-elmshorn.de beachten. Beratungen: Dienstag,15. Februar, von 15 bis 19 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung unter (04121) 43670. Tag der offenen Tür: Sonnabend, 12. Februar, von 10 bis 12.30 Uhr. Anmeldungen: Montag, 21.Februar, bis Freitag, 25. Februar, und Montag, 28. Februar, bis Mittwoch, 2. März, jeweils von 7.30 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag,24. Februar, von 16 bis 18 Uhr.

Bismarckschule (Gymnasium): Info-Abend für alle Eltern am Dienstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr. Für Kinder und Eltern der Bläserklasse der Bläserklasse am Donnerstag,10. Februar, um 18 Uhr. Bitte Infos auf der Homepage www.bismarckschule-elmshorn.de beachten. Beratungen: Donnerstag, 17. Februar, ab 15 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung unter (04121) 9084010. Tag der offenen Tür: Sonnabend, 5. Februar, von 10 bis 13 Uhr. Anmeldungen: Montag, 21.Februar, bis Freitag, 25. Februar, und Montag, 28. Februar, bis Mittwoch, 2. März, jeweils von 8 bis 14 Uhr sowie Donnerstag, 24. Februar, von 16 bis 18 Uhr.

Erich Kästner Gemeinschaftsschule: Info-Abend: Dienstag, 15.Februar, um 19 Uhr. Bitte Infos auf der Homepage www.kgse.de beachten. Beratungen: Nach telefonischer Terminvereinbarung unter (04121) 475130. Tag der offenen Tür: Freitag,18. Februar, von 14 bis 16 Uhr. Anmeldungen: Dienstag, 22. Februar, Donnerstag, 24. Februar, Montag, 28. Februar, und Mittwoch, 2. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag, 22. Februar, Donnerstag, 24. Februar, Montag, 28. Februar, und Mittwoch, 2. März, jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Anne-Frank-Gemeinschaftsschule: Info-Abend: Mittwoch, 9. Februar, um 19 Uhr. Bitte Infos auf der Homepage www.afg-elmshorn.de beachten. Beratungen: Telefonische Beratung am Donnerstag,17. Februar, ab15.30 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung unter (04121) 79160. Tag der offenen Tür: Am Freitag, 11. Februar, nur für Viertklässler, ohne Eltern. Anmeldungen: Montag, 21. Februar, bis Mittwoch, 2. März, von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag, 24. Februar, und Montag, 21. Februar, jeweils von 16 bis 18 Uhr.

Boje-C.-Steffen-Gemeinschaftsschule: Info-Abend: Mittwoch, 2. Februar, um 19 Uhr. Bitte Infos auf der Homepage www.bcsg-schule.de beachten. Beratungen: Mittwoch, 9. Februar, von 14 bis 15.30 Uhr nach telefonischer Terminvereinbarung unter (04121) 6402040. Tag der offenen Tür: Am Freitag, 4. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Anmeldungen: Montag, 21. Februar, bis Mittwoch, 2. März, von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie Donnerstag, 24. Februar, von 16 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.

Wichtig: Zur Anmeldung sollten mittgebracht werden: Schulübergangsempfehlung, vorhandene Lernpläne und Legastheniebescheinigungen, die Geburtsurkunde, Impfpass, Anmeldeschein und das Halbjahreszeugnis.