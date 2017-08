Verkehrskontrollen: Polizei erwischt 30 Autofahrer

Bei mehreren Verkehrskontrollen in Barmstedt hat die Polizei am Dienstag zwölf Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Das hat Stationsleiter Sascha Schmidt gestern mitgeteilt. Drei weitere seien wegen anderer Verstöße kostenpflichtig verwarnt worden – etwa, weil sie nicht angeschnallt gewesen seien. Darüber hinaus hätten die Beamten 15 sogenannte Mängelberichte geschrieben – etwa 90 Prozent davon, weil kein Erste-Hilfe-Kasten im Auto war.

Laut Schmidt hatten die Beamten zwischen 10 und 16 Uhr an der Pinneberger Landstraße in Höhe der Straße Rantzau, an der Marktstraße in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz und an der Moltkestraße in Höhe des Seniorenheims „Waldburg“ gestanden und insgesamt 140 Autofahrer kontrolliert. An der Marktstraße und vor dem Seniorenheim gilt jeweils ein Geschwindigkeitslimit von 30 Stundenkilometern (km/h), auf der Pinneberger Landstraße sind 50 km/h erlaubt. „Der 30er-Bereich an der Moltkestraße ist ein Brennpunkt“, sagte Schmidt. Durchschnittlich seien die von den Beamten erwischten Autofahrer in den 30er-Zonen 50 km/h gefahren, sagte Schmidt. Sie müssen jetzt mit einem Verwarngeld rechnen. Der „Spitzenreiter“ – ein Pkw mit Anhänger – sei mit 53 km/h auf der Marktstraße unterwegs gewesen. Auf ihn kommen ein Punkt in Flensburg und 95 Euro Bußgeld zu.

Dass so viele Autofahrer ohne Verbandskasten unterwegs waren, „hat uns erschreckt“, sagte Schmidt – schließlich könnten sie im Ernstfall ja auch selbst davon profitieren. Keinen oder einen abgelaufenen Erste-Hilfe-Kasten im Auto zu haben, kann mit fünf Euro Verwarngeld geahndet werden.

von Elisabeth Meyer

erstellt am 31.Aug.2017 | 16:00 Uhr