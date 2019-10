Verjüngungskur für den Ahornhof

Langsam aber sicher übernimmt die nächste Generation das Ruder des Therapiezentrums

05. Oktober 2019, 16:00 Uhr

Groß Offenseth-Aspern | Wer den Ahornhof in Groß Offenseth-Aspern sucht, muss runter von der Hauptstraße, die das Dorf mit Barmstedt verbindet. Ein wenig versteckt hinter dem Polo-Zentrum liegt der Hof, der einmal im Jahr, im Rahmen eines Tages der offenen Tür, zu einem Blick hinter seine Kulissen einlädt. Etwa 500 Besucher folgten am Tag der deutschen Einheit dem Ruf. Viele nutzten die Chance, um sich von Junior-Chefin Catrin Hoppe während eines Rundgangs die Details des Therapiezentrums zeigen zu lassen – angefangen bei Hof und Werkstatt bis hin zu Gewächshaus und Cafeteria.

Die Einrichtung bietet Platz für 69 Alkoholabhängige, zählt man die Dependance in Elmshorn hinzu, hat der Ahornhof etwa 40 Angestellte. „Der erste Kontakt läuft meist über die Krankenhäuser oder die Beratungsstellen“, erklärt Senior-Chefin Angelika Fischer-Dörfler. Gegründet wurde das Therapiezentrum am 1. Oktober 1985 als private Übergangseinrichtung für chronisch alkoholkranke Menschen. Die Diplompädagogen Fischer-Dörfler und Claus Dörfler hatten Anfang der Achtziger einen Betreuungsnotstand für Alkoholabhängige erkannt und wollten mit dem Hof ein Hilfsangebot schaffen.

Inzwischen übernimmt mehr und mehr die nächste Generation das Kommando. Fischer-Dörflers Tochter Catrin Hoppe ist studierte Diplom-Pädagogin. Schon während ihres Studiums hat sich die 38-Jährige auf den Suchtbereich spezialisiert. Neu im Team ist seit dem 1. August Geschäftsführer Kurt Corleis. Um den Alltag auf dem Ahornhof kennen zu lernen, hat der 44-Jährige Gemüsebau, Tischlerei und Ergotherapie besucht. Der gelernte Betriebswirt hat über rund 20 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen kleineren und größeren Unternehmern in der Wirtschaft gesammelt. „Hier ist vieles neu für mich, das gefällt mir sehr gut und macht mir großen Spaß, sagt Corleis über sein neues Betätigungsfeld auf dem Ahornhof.

Die Einrichtung hat ihr Angebot in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert. In Elmshorn gibt es eine teilstationäre Wohngruppe sowie einen ambulanten Dienst im Suchthilfezentrum in der Jürgenstraße. Auch ein Demeter-Betrieb ist dem Ahornhof angeschlossen. „Für uns ist es ein Anliegen, unsere Angebote immer wieder dem aktuellen Wissenstand anzupassen, um den Klienten mit den unterschiedlichsten Hilfebedarfen eine differenzierte und lebensweltorientierte Unterstützung bieten zu können“, sagt Fischer-Dörfler.