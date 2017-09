Bundestagswahl im Kreis Pinneberg : Verhaltene Stimmung bei der CDU - Enttäuschung bei der SPD

vergrößern 1 von 7 Foto: Stemmer 1 von 7













von Christian Uthoff und Daniela Lottmann

erstellt am 24.Sep.2017 | 19:18 Uhr

Kreis Pinneberg | Alle Stimmen sind abgegeben - nun wird auch im Kreis Pinneberg ausgezählt. Als erste Gemeinden haben heute gegen 18.48 Uhr Bevern, Groß-Offenseth Aspern und Heede aus dem Amt Rantzau ihre Ergebnisse gemeldet, berichtete der Kreis Pinneberg. Die aktuellen Ergebnisse sind unter https://www.shz.de/deutschland-welt/bundestagswahl/bundestagswahl-ergebnisse/ zu finden. Bei den Erststimmen führt derzeit Michael von Abercron (CDU) mit mehr als 40 Prozent der Stimmen. Es folgt mit Abstand Ernst Dieter Rossmann (SPD, 27,8 Prozent).

Mehr zum Thema Kreis Pinneberg : Wahlbeteiligung über dem Durchschnitt

Als erste Stadt im Kreis Pinneberg hat um 20.33 Uhr Barmstedt seine Ergebnisse mitgeteilt. Dort kommt die CDU auf 35,7 Prozent der Stimmen, die SPD auf 23,3 Prozent. Es folgen die FDP (12,2 Prozent), Grüne (11,6 Prozent) und die AfD (7,9 Prozent). Mittlerweile sind auch die Zahlen für Wedel, Tornesch und Schenefeld da. Nach 53 von 57 ausgezählten Kommunen liegt die Wahlbeteiligung im Kreis bei 82,2 Prozent.

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Als um 18 Uhr die erste Hochrechnung veröffentlicht wurde, herrscht auf der Wahlparty der Kreis-CDU in der Elmshorner Dittchenbühne verhaltene Stimmung. Michael von Abercon sagte im Interview mit shz.de, das bisherige Ergebnis enthalte mehrere Botschaften. "Eine ist, dass wir stärkste Partei geworden sind." Die schwierige Botschaft sei, dass die CDU aber auch Stimmen verloren habe und nicht das Ergebnis erzielt habe, was man sich gewünscht hatte. Aus seiner Sicht sei die Abstimmung aber ein klarer Regierungsauftrag für die jetzige Kanzlerin Angela Merkel.

SPD-Kandidat Ernst Dieter Rossmann zeigte sich in einer erste Reaktion mehr als enttäuscht. Sein Einzug in den Bundestag stehe auf wackligen Beinen, berichtete er gegenüber shz.de. Er glaube nicht daran, dass er ein Direktmandat erlangen könne. FDP-Kandidat Olaf Klampe freute sich über die 10,3 in der Hochrechnung: "Wenn man bedenkt, dass wir vier Jahre nicht im Bundestag waren, ist das ein herausragendes Ergebnis."

Grünen-Kandidat Bernd Möbius sagte: "Tolles Ergebnis. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben bei den Wählern wohl die richtigen Themen angesprochen." Er sei zufrieden mit dem AfD-Ergebnis, teilte Direktkandidat Joachim Schneider mit. Er habe nicht damit gerechnet, dass das beste Ergebnis aus den Wahlprognosen auch dem tatsächlichen Ergebnis entsprechen würde. Da die AfD nun in den Bundestag einziehe, hoffe er, dass man nun zu einem demokratischen Diskurs zurückkehren könne.

Cornelia Möhring, Direktkandidatin der Linken, wird erneut in den Bundestag einziehen. "Ich freue mich, dass die Linke bundesweit das zweitbeste Ergebnis ihrer Parteigeschichte erzielt hat. Wir werden eine unbequeme, laute und treibende Opposition sein", kündigte sie an. Die Partei verstehe sich als Gegenpol zur AfD.

Das sind die Ergebnisse auf Bundesebene: Die Union mit Kanzlerin Angela Merkel hat die Bundestagswahl trotz deutlicher Verluste klar gewonnen. Die SPD stürzt auf ein historisches Tief ab. Kanzlerkandidat Martin Schulz schließt eine Neuauflage der großen Koalition definitiv aus. Zugleich kündigt er an, weiter Parteichef bleiben zu wollen. Die AfD zieht mit einem klar zweistelligen Ergebnis als drittstärkste Kraft ins Parlament ein, gefolgt von FDP, Grünen und Linken.

Die Bürgermeisterwahl in Schenefeld hat Christiane Küchenhof (SPD) gewonnen. Mit 77,1 Prozent der Stimmen setzte sie sich gegen Constantin von Piechowski (FDP) durch. Eine erste Reaktion kam vom Landes- und Fraktionsvorsitzenden der SPD Schleswig-Holstein, Ralf Stegner: "Deutliches Ergebnis für Christiane Küchenhof", teilte er mit. "Zur Wiederwahl als Schenefelder Bürgermeisterin gratuliere ich ihr sehr herzlich. Sie hat in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet. Das bestätigen nun erneut die Schenefelderinnen und Schenefelder trotz Gegenkandidat mit einer Zustimmung von 77,1 Prozent. Als stellvertretende SPD Landesvorsitzende verstärkt sie unsere Parteispitze mit ihrem Sachverstand und ihrer kommunalpolitischen Erfahrung. Darüber hinaus schätze ich Christiane Küchenhof auch persönlich sehr. Mit ihrer offenen Art kommt sie bei den Menschen gut an."