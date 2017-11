Sparkasse in Hörnerkirchen : Verhaltene Resonanz auf neues Mobil

vergrößern 1 von 3 Foto: Wittmaack 1 von 3

Brande-Hörnerkirchen | Im Frühjahr hat die Volksbank ihre Filiale in Hörnerkirchen geschlossen. Seither mussten die Bürger im Norden des Kreises Pinneberg in die Nachbarorte Barmstedt, Wrist oder Horst fahren, wenn sie einen Bankautomaten benötigten. Doch diese Zeit ist nun vorbei. Gestern steuerte erstmals das Sparkassenmobil das Hörnerkirchener Dorfzentrum an. Zukünftig will die Sparkasse Südholstein immer freitags zur Marktzeit von 8 bis 12 Uhr mit ihrer mobilen Filiale in Höki präsent sein. Gestern – als das Mobil zum ersten Mal nach Hörnerkirchen kam – war die Resonanz aber noch verhalten.

Zu den ersten, die das neue Angebot nutzten, gehörte Günther Grafe. „Ich will Auszüge abholen“, sagte er – und erlebte gleich einen kleinen Dämpfer. „Das geht noch nicht“, erklärte Sparkassen-Direktor Oliver Eggerstedt. Das komplette Angebot einer Filiale werde es erst im Frühjahr 2018 geben, wenn ein größerer Wagen zum Einsatz kommen soll. Der sei dann auch barrierefrei und selbst für Rollstuhlfahrer problemlos nutzbar. Im Wagen, der aktuell im Einsatz sei, könnten Geld abgehoben und Überweisungen abgegeben werden. Auch Überweisungsträger gebe es.

Auch Hökis Bürgermeister Siegfried Winter schaute vorbei und lobte das neue Angebot: „Es ist toll, dass die Sparkasse diesen Schritt gemacht hat.“ Außer Winter und Grafe ließen sich bei der Premierenstunde allerdings eher wenige Kunden blicken. Einige warfen kurz einen neugierigen Blick in den Wagen, um dann ihren Markt-Einkauf fortzusetzen. „Das Angebot muss eben noch bekannter werden“, sagte Eggerstedt.

Knallrot präsentiert sich das Mobil. „Der Wagen ist erst Dienstag fertig geworden“, erklärte Eggerstedt. Ein Zwei-Mann-Team begleitet die mobile Filiale. Wolfgang Bauer und Anne Kathrin Vollendorf stehen den Kunden bei allen Fragen rund um das neue Angebot zur Seite. Genau genommen ist die Sparkasse in Hörnerkirchen ein alter Bekannter. Bis Anfang 2014 war das Geldinstitut mit einer festen Filiale an der Hauptstraße vertreten. Geschlossen wurde sie, weil immer mehr Kunden Internet oder Telefon nutzten, um ihre Bankgeschäfte bequem von zu Hause aus zu erledigen. In die Bresche sprang die Volksbank, die im Februar 2015 ihren neuen Filialstandort eröffnete und nach eigener Aussage rund 400 000 Euro in die Räumlichkeiten investierte. Die Freude vieler Bürger war groß, dass zumindest eine Bank langfristig vor Ort zu bleiben schien. Um so größer war die Ernüchterung, als die Volksbank schon 2016 das nahende Aus ankündigte.

Aller Protest der Bürger blieb letztlich erfolglos. Die Bank bezeichnete den Schritt als alternativlos. Die Filiale in Hörnerkirchen habe sich nicht gerechnet. Nun also versucht es die Sparkasse mit ihrer mobilen Variante. Der Wagen fährt neben Hörnerkirchen auch andere Orte wie Holm oder Ellerbek an. Eben all die Dörfer, in denen Bankfilialen in den vergangenen Jahren geschlossen wurden und vor allem ältere Menschen Mühe haben, Überweisungen zu tätigen oder an Bargeld zu kommen.