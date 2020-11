Avatar_shz von Johannes Speckner

01. November 2020, 06:17 Uhr

Kreis Pinneberg | Die Entscheidung, ob sie am gestrigen Sonntag gegen den Breklumer SV antreten, wurde den Tischtennis-Frauen des TuS Esingen abgenommen. Das Präsidium des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein erklärte am Freitag, dass der Spielbetrieb in allen Ligen wegen der Corona-Beschränkungen mit sofortiger Wirkung unterbrochen wird.