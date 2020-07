Müllsünder in Barmstedt : Unbekannte laden Rest- und Sperrmüll an der Großendorfer Heide ab

Sie luden Elektroschrott, Plastikmüll und Hausrat in der Natur ab. Nun sucht die Polizei die Täter.

von Finn Warncke

29. Juli 2020, 17:30 Uhr

Barmstedt | Alte Pappkartons, Elektroschrott, Plastikmüll und Hausrat: Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in und um die Großendorfer Heide in Barmstedt ihren Sperr- und Restmüll entlang der Feldwege und in den Gräben entsorgt. Das teilte die Polizeidirektion Bad Segeberg am Mittwoch (29. Juli) mit.

Wohin die mutmaßlichen Umweltsünder anschließend geflüchtet sind, ist bislang nicht bekannt. Da solche illegalen Ablagerungen von Sperr- und Restmüll eine Ordnungswidrigkeit nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz darstellen, haben die Umweltermittler des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Elmshorn sich der Sache angenommen.

Bürger, die Hinweise zu den vermeintlichen Tätern, eventuellen Fluchtfahrzeugen oder ähnlichem haben, bitten die Beamten, sich unter Telefon (0 41 21) 3 09 20 zu melden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?