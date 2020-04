Barmstedt : Umweltsünder entsorgt Müll und Elektroschrott im Wald

Auch Eimer mit Farbresten und Motoröl wurden gefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

17. April 2020, 14:25 Uhr

Barmstedt | Am Donnerstag (16.April) wurde in einem Waldstück an der Voßlocher Chaussee in Barmstedt Abfall entsorgt, wie die Polizei mitteilte.

Haus- und Sondermüll

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Unbekannter neben Hausmüll auch Sondermüll wie Eimer mit Farbresten und Motoröl sowie Elektroschrott weggeworfen haben.

Zeugen gesucht

Der Umwelttrupp der Polizei Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubten Abfall. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen im Waldstück verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer (04121) 40920 entgegen.

