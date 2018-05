Trotz Wind: Maibaum steht

von shz.de

02. Mai 2018, 15:42 Uhr

Ganz einfach war es dieses Mal nicht, den Bokeler Maibaum in luftige Höhen zu wuchten. Wind und Regen machten aus dem Kraftakt eine echte Mutprobe. Doch wie gewohnt saß schon der erste Versuch. In den Vorjahren schien stets wie auf Kommando die Sonne, wenn der Maibaum aufgestellt wurde. Dieses Mal mussten sich Veranstalter und Gäste wettertechnisch mit dem genauen Gegenteil arrangieren. Und kurzfristig umziehen. Denn auf dem Dorfplatz gab es keinerlei Schutz gegen die Wetterunbilden. So stellte man den Maibaum eben erstmals vor der Dörpstuv auf.

Als der bayerische Brauch vor 13 Jahren in den hohen Norden des Kreises Pinneberg importiert wurde, kamen nur ein paar Dutzend Besucher, um dem Spektakel beizuwohnen. Inzwischen ist das halbe Dorf auf den Beinen, wenn in Bokel der Lärchenstamm aufgestellt wird. Veranstalter des Maibaum-Nachmittages war die Gemeinde im Zusammenspiel mit der örtlichen Feuerwehr, die den Grillstand managte und den Landfrauen, die wieder ein üppiges Kuchenbuffet beisteuerten.