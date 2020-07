Serie „Gesichter der Region” : Trotz schwerer Zeiten: Gasthof Zur Linde in Ellerhoop bietet Corona-Krise die Stirn

Seit 1986 leitet Heike Löper den Gasthof Zur Linde in Ellerhoop. Ihr Urgroßvater kaufte das Haus zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

31. Juli 2020, 16:00 Uhr

Ellerhoop | Sie sind Unternehmer, Künstler, Sportler, Politiker oder Ehrenamtliche und haben alle eins gemeinsam: Sie haben eine enge Verbindung zum Norden des Kreises Pinneberg und sind die Gesichter der Region. Im Zuge einer Serie stellen wir sie vor und sprechen mit ihnen auch darüber, wie sie persönlich mit der Corona-Krise umgehen.

Heute: Heike Löper.

Der Gasthof Zur Linde in Ellerhoop hat eine lange Geschichte, die über ein Jahrhundert zurückreicht. „1903 hat mein Urgroßvater Wilhelm von Pein das Haus gekauft, seither ist es in Familienbesitz“, erzählt Heike Löper. Die Hotelfachfrau lenkt gemeinsam mit ihrem Mann Hans-Werner Löper seit 1986 die Geschichte der Linde. Mit dabei sind auch noch ihre Eltern Alfred und Erika Kühne, die den Gasthof über viele Jahre hinweg geprägt haben. Das Haus liegt direkt am historischen Ochsenweg, „und es war auch schon vor 1903 ein Gasthof“, berichtet Löper. Unter anderem gab es einen Ausspann für Tiere und eine Viehwaage.

Gasthof erlebt eine schwere Zeit

Der Gasthof an der Barmstedter Straße liegt mitten im Ort und hat Ellerhoop mitgeprägt. Doch die Corona-Krise hat auch dem Traditionshaus schwer zugesetzt. Nach dem Lockdown Mitte März blieben die Türen wochenlang geschlossen. „Wir haben kurz vor Pfingsten wieder aufgemacht“, sagt Löper. Seither gehe es Schritt für Schritt Richtung Normalität. Doch die sei längst noch nicht wieder erreicht:

Solange es keinen Impfstoff gibt, bleibt die Gefahr. Heike Löper

Und damit auch die Möglichkeit, dass es eine zweite Corona-Welle geben könnte und mit ihr neue Einschränkungen. „Das hoffen wir natürlich nicht“, betont die Gasthof-Chefin. Denn die zurückliegenden Monate seien „eine schwere Zeit gewesen“.

Es hagelte Corona-Absagen

In den Tagen nach dem ersten Corona-Wochenende habe es „Absagen gehagelt“. Am 18. März wurden dann die Türen der Linde vorläufig geschlossen. Nun kehren die Gäste zurück. Viele Stammgäste seien darunter, aber auch solche, die selten oder noch nie in der Linde gewesen sind. „Die Menschen sind einfach froh, dass wir wieder aufhaben und sie mal rauskönnen“, sagt Löper. Seit der Wiedereröffnung lote man vorsichtig aus, was möglich und sinnvoll sei. „Masken erwünscht“ steht draußen an der Eingangstür. Und drinnen wird auf Hygiene und die Einhaltung der Abstandsregelung geachtet. Bei gutem Wetter können die Gäste der Linde auch im Freien Platz nehmen. Ideal in Zeiten von Corona.

Wichtiger als das Geschäft sei, „dass alle möglichst gesund bleiben. Das ist das A und O“, sagt Löper. Das gelte auch für ihr Team, das aus einer Vollzeit- und zwei Teilzeitkräften bestehe. Generell lerne man in Corona-Zeiten „die Dinge wertzuschätzen“ und spüre, dass nicht alles so selbstverständlich sei wie oftmals gedacht. „Viel vom sozialen Miteinander fiel über die Corona-Wochen weg“, so Löper. Dieses Vakuum versuchen die Menschen nun wieder aufzufüllen, unter anderem mit einem Besuch in der Linde. „Und wir freuen und wirklich über jeden Gast und dass wir endlich wieder loslegen dürfen“.

Das Dorf war immer ihr Zuhause

Die Ellerhooperin ist zweifache Mutter und Oma eines kleinen Enkelsohns. Das Dorf war immer ihr Zuhause, hier ging sie zur Schule, hier war sie sportlich aktiv. Mit 16 begann sie eine Ausbildung zur Hotel- und Gaststättengehilfin im Hotel Royal in Elmshorn. Während der Zeit lernte sie ihren späteren Ehemann Hans-Werner kennen, der gerade eine Ausbildung zum Koch absolvierte. 1984 heiratete das Paar, dann übernahmen sie die Linde nach und nach von Heike Löpers Eltern Alfred und Erika Kühne.

Warme Küche gibt es im Gasthof mittwochs bis freitags von 17 bis 20.30 Uhr, sowie am Wochenende von 12 bis 20.30 Uhr. „Die Zeiten haben wir aufgrund der Pandemie etwas verkürzt“, erklärt Löper.

