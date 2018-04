Moltkestrasse : Tresor geklaut: Einbruch in Barmstedter Tankstelle

Die bisher unbekannten Täter sind nachts in die Geschäftsräume eingedrungen und haben Bargeld gestohlen.

von shz.de

03. April 2018, 15:08 Uhr

Barmstedt | In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Moltkestraße in Barmstedt (Kreis Pinneberg) in eine Tankstelle eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter gelangten zwischen 1 und 3.30 Uhr unter massiver Gewaltanwendung in die Geschäftsräume. Das hat die Polizei am Dienstagnachmittag mitgeteilt.

Aus den Geschäftsräumen wurde ein Tresor samt einer bisher unbekannten Summe an Bargeld gestohlen. Um 5.40 Uhr traf eine Angestellte der Tankstelle ein und meldete den Einbruch der Polizei.

Die Kriminalpolizei Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle gesehen hat wird gebeten sich an die Beamten zu wenden. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon (04121) 8030 entgegen.

