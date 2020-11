Nachruf : Trauer um Helga Pergande: Barmstedt verliert eines seiner bekanntesten Gesichter

Sie war ein großartiger Familienmensch, eine Ehrenamtlerin mit unendlich viel Herzblut und treue Mitarbeiterin der Barmstedter Zeitung. Nun ist Helga Pergande im Alter von 71 Jahren gestorben.

07. November 2020, 10:30 Uhr

Barmstedt | Fast jeder in Barmstedt kannte sie: Die Mitarbeiter des A. Beig-Verlags trauern um ihre langjährige Kollegin Helga Pergande, die vor Kurzem im Alter von 71 Jahren verstorben war. Im Namen der Redaktion und aller weiteren Kollegen nimmt Carsten Wittmaack Abschied von Helga:

Es war unsere gemeinsame Kollegin Elisabeth Meyer, die mir am Telefon sagte, dass du gestorben bist. „Helga ist tot.“ Es war ein Montagmorgen, als ich es erfuhr. Ich brauchte Zeit, um die Überraschung und die Trauer des Gehörten verarbeiten zu können. Wir kannten uns ein Vierteljahrhundert. Wir haben zusammen gelacht und über Gott und die Welt diskutiert. Wir haben gestritten und uns wieder vertragen. Wir haben zusammen gefeiert und waren beide stets der Meinung, dass über Familie nichts und gar nichts geht.

Familie war ihr Lebensmittelpunkt

Du hast vier Kinder zur Welt gebracht. Sie waren für dich der Lebensmittelpunkt, als wir uns Mitte der 90er-Jahre kennen lernten. Du fingst gerade wieder als freie Mitarbeiterin der Barmstedter Zeitung an. Ein Job, der für dich stets auch Berufung war. Dabei ging es nicht um dich, sondern um deine Stadt. Barmstedt war immer mehr für dich als nur Wohn- und Lebensort. Barmstedt war echte Heimat – eine Heimat, für die sich der immense Einsatz lohnte, den du investiert hast.

Du warst nie Bürgermeisterin, nie Schulrektorin, nie Pastorin – und doch kannte dich in Barmstedt fast jeder. Das lag ein gutes Stück weit an deinem großen Herzen. Du warst da, wenn Hilfe gebraucht wurde. Und du hast dich ehrenamtlich engagiert wie wenige. Für Taten statt Worte warst du vom Weihnachtsmarktstand bis hin zu Hilfsreisen in Krisengebiete wie Äthiopien und Guatemala im Einsatz, du hast beim Barmstedter Kinderfest mitgewirkt, ebenso bei der THW-Helfervereinigung, der Geschichtswerkstatt, dem Barmstedter Literaturkreis und in der Flüchtlingshilfe.

Ehrenämter der unzähligen Art

Du hast dich für die Erhaltung der Großendorfer Straße eingesetzt, genau wie für die Städtepartnerschaft insbesondere mit Roissy. Nicht vergessen werden darf dein langjähriger Einsatz für alleinstehende Personen, die hilfsbedürftig waren. Schon früh war ehrenamtliches Engagement für dich eine Selbstverständlichkeit, angefangen beim Kampf gegen die Schließung des Kindergartens Gebrüderstraße Anfang der 80er-Jahre, über dein Engagement für die Zulassung von Frauen als Klassenleiterin beim Barmstedter Kinderfest bis hin zum Einsatz für die Hausfrauengewerkschaft.

Engagement für andere begann schon früh

Du hast gerne diskutiert. Manchmal wurde ich das Gefühl nicht los, dass du konträre Positionen vertreten hast, nur um zu sehen, wann deinem Gegenüber die Argumente ausgingen. Und wir haben mit Hingabe über Textlängen gesprochen. Meinem Einwand „das ist zu lang“ entgegnetest du gern mit dem Argument, dass das Thema zu wichtig sei für einen kürzeren Text. Für dich waren Zeitungstermine Herzenssache, selten nur Arbeit, die es zu erledigen galt.

Bei dem Thema geht es nicht kürzer. Helga Pergande, Journalistin aus Überzeugung

Unsere abendlichen Redaktionstreffen glichen eher Kursfeten aus seligen Schulzeiten, und immer dauerten sie bis tief in die Nacht. Gefeiert wurde stets bei dir, nur um das Wann mussten wir uns Gedanken machen. Man feiert nur bei Menschen, von denen man weiß, dass man Spaß haben wird. Den hatten wir bei dir. Oft liefen uns vor Lachen die Tränen über die Wangen. Kein Wunder also, dass wir uns alle paar Wochen trafen, und nicht nur für mich werden diese Abende bei dir unvergessen bleiben.

Redaktionstreffen der unvergesslichen Art

Während wir draußen feierten, zerlegte dein Jüngster Harding drinnen sein Schlagzeug. Dein ältester Sohn Hauke Johannsen sitzt heute für die CDU in der Barmstedter Stadtvertretung. Janning führt das Elternhaus und Ontje hat es nach München verschlagen. Aus den Kindern sind Männer geworden. Zu deinen vier Söhnen kamen über die Jahre zwölf Enkel hinzu. Was für ein Schatz für eine Frau, für die die Familie nie zu groß sein konnte. Bei deinen Enkeln warst du stets willkommene Anlaufstelle für Oma-Helga-Nachmittage mit Vorlesen, Basteln und Back-Abenteuern.

Deine Familie war bis zuletzt während längerer Krankheit unterstützend bei dir – am Ende konntest du loslassen in dem Wissen, dass alle vier Söhne bei dir waren. Liebe Helga, ich werde dich vermissen. Die Leser der Barmstedter Zeitung werden dich vermissen. Deine Stadt wird dich vermissen – und vor allem deine Familie, der du immer eine Löwenmutter und liebenswerte Großmutter warst.

Dein Carsten und deine Kollegen Elisabeth Meyer, Michael Bunk, Peter Jaster und Christian Uthoff sowie die gesamte Redaktion und alle Kollegen des A. Beig-Verlags