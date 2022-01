Fußball-Bezirksliga : Trainerwechsel, neun Abgänge und elf Zugänge: Alles neu beim FC Elmshorn

Nach dem Ausscheiden von Manager Daniel Witt reicht auch Trainer Hesham Hassan seinen Rücktritt ein. Vizepräsident Uwe Wölm sagt, wer Nachfolger wird und wie es nach neun Spieler-Abgängen weiter geht.

von Johannes Speckner

18. Januar 2022, 10:04 Uhr

Nach dem Ausscheiden von Manager Daniel Witt reicht auch Trainer Hesham Hassan seinen Rücktritt ein. Vizepräsident Uwe Wölm sagt, wer Nachfolger wird und wie es nach neun Spieler-Abgängen weiter geht.

Ruhig und besinnlich war für Uwe Wölm weder die Weihnachtszeit noch der Beginn des neuen Jahres. Als Vizepräsident des FC Elmshorn musste er unzählige Telefonate führen – händeringend auf der Suche nach neuen Spielern. Denn der Knall beim Bezirksliga-Team der Krückaustädter, den das Ausscheiden von Daniel Witt als Sportlicher Leiter zum Jahresende auslöste, war noch größer, als es vorab befürchtet worden war.

Hesham-Rücktritt wegen schlechterer Trainingsbedingungen

So verabschiedete sich mit Witt auch Hesham Hassan, der erst im Sommer 2021 das Traineramt von Junior Isaac Ngole übernommen hatte. „Er war ein Zögling von Witt und hat seinen Rückzug damit begründet, dass die Trainingsmöglichkeiten am Ramskamp nicht so gut seien wie an der Wilhelmstraße“, so Wölm, der „enttäuscht ist“ von der Entscheidung des bisherigen Übungsleiters. Fakt ist: Neben der Aufgabe des Sportplatzes Wilhelmstraße störte Hassan auch sein Anreiseweg. Da er in Hamburg-Harburg lebt, musste er für jede Übungseinheit und jedes Heimspiel rund 50 Kilometer einfache Fahrstrecke absolvieren.

Hesham Hassan hat gute Arbeit geleistet – deshalb hätten wir ihn auch gerne gehalten. Uwe Wölm, Vizepräsident FC Elmshorn

Aus sportlicher Sicht, das stellte Wölm klar, könne er Hassan nichts vorwerfen: „Er hat gute Arbeit geleistet – deshalb hätten wir ihn auch gerne gehalten.“ In Hassans Zeugnis stehen neben drei Siegen, vier Unentschieden und zwei Niederlagen (beim finalen 0:3 vor der Winterpause gegen den SC Egenbüttel fehlte er wegen einer Corona-Erkrankung) im Liga-Alltag auch drei gewonnene Pokalspiele. Sie bescherten den Elmshornern den Einzug in das Lotto-Pokal-Achtelfinale, wo sie bereits am kommenden Sonntag, 23. Januar, zum Wiederholungsspiel – das erste Duell war wegen starken Regens beim Stand von 2:1 für den FCE nach 75 Minuten abgebrochen worden – bei Fatihspor (Bezirksliga 3) gastieren sollen.

Ohne vorheriges Testspiel im Pokal bei Fatihspor?

Sollte ab 13.30 Uhr an der Wendenstraße tatsächlich der Ball rollen können (Wölm: „Ich bin der Meinung, dass bei dem derzeitigen Wetter auf Grand gespielt werden kann.“), wäre der erste Auftritt der FCE-Kicker nach der Winterpause gleich ein Pflichtspiel. Test-Partien wurden bisher nämlich nicht vereinbart. „Unser neu formiertes Team sollte sich erst einmal im Training finden. Und es ist auch schwer, Freundschaftsspiele zu planen, da uns kein eigener, bespielbarer Platz zur Verfügung steht“, gab Wölm zu bedenken.

Die interne Lösung, Kadir Kilic vom Reserve- zum Liga-Trainer zu befördern, schien uns mitten in der Saison die beste zu sein. Uwe Wölm, Vizepräsident FC Elmshorn

Entweder gegen Fatihspor, das seinerseits ebenfalls noch keine Vorbereitungspartie absolvierte, oder eine Woche später im Liga-Nachholspiel beim Hetlinger MTV wird Kadir Kilic sein Debüt an der Seitenlinie geben. Der 33-Jährige, der im Sommer 2020 das Traineramt bei den damals neu gegründeten zweiten Herren des FCE übernommen hatte, wurde zum Liga-Coach befördert. „Diese interne Lösung schien uns mitten in der Saison die beste zu sein“, begründete Wölm diese Vorgehensweise des Vorstands. Die Zweitvertretung wird ab sofort von Kevin Roggenbock und Sten Ungermann betreut.



In der aktuellen Saison gab es für Kilic und die FCE-Reserve in der B-Kreisklasse 1, der untersten Liga im Bereich des Hamburger Fußball-Verbandes, zwei Siege, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Unter der Regie von Kilic, dem Erhan Yilmaz als Co-Trainer und Hans-Dieter Giesbrecht als Torwart-Trainer assistieren werden, solle „die Zusammenarbeit zwischen der ersten und zweiten Mannschaft intensiviert werden“, so Wölm, der weiß: „Da kommt es uns zugute, dass jetzt beide Teams am Ramskamp trainieren.“

Bekommen Kokoc und Suszczewicz die Freigabe?

Dort werden neun Spieler des bisherigen Kaders nicht mehr in Aktion treten. Torwart Damian Suszczewicz und Abwehrmann Jakub Kokoc wollen zum Landesligisten FK Nikola Tesla wechseln – ob sie eine Freigabe erhalten, ist offen. „Weil sie noch in Polen weilen, konnten wir bisher kein persönliches Gespräch mit ihnen führen“, so Wölm. Verteidiger Max Eichholz – übernimmt die Firma seines Vaters –, Mittelfeldmann Max Fehlberg (eingespannt in seiner Ausbildung bei Hermes) sowie Stürmer Emmanuel Kwakye scheuen ohne Witt, der sie oft in seinem Auto mitnahm, den Weg aus Hamburg an die Krückau und wollen fußballerisch kürzertreten.

Zudem kehrt Tom Hoffmann (21/Mittelfeld) nach nur einem halben Jahr zurück zum TuS Holstein Quickborn (Kreisliga 6). Die Angreifer Tyron Gyamenah (24) und Hasan Mercan (29) waren schon in den letzten Partien vor der Winterpause nicht mehr dabei, was bei Mercan wohl auch an seinem Wohnort Neumünster liegt. „Er kam nur sehr selten zum Training“, so Wölm, der über den früheren türkischen Drittliga-Spieler sagte: „Mit seinen Toren hat er uns natürlich geholfen, aber mit seinen Eskapaden auch geschadet.“



Etwas anders gelagert ist die Situation bei Adrian Vukmirovic, der an der Elmshorner Nordakademie studiert, jedoch in den nächsten vier Monaten ein Praktikum in seine Heimatstadt Bremen absolviert. „Er behält zwar seine Wohnung in Elmshorn – aber da seine Eltern auch in Bremen leben, wird er sich überwiegend dort aufhalten“, erklärte Wölm, weshalb sich der 21-Jährige dem Bremen-Ligisten Blumenthaler SV anschloss. Der Mittelfeldmann, an dem auch Trainer Florian Rammer vom benachbarten VfR Horst (Verbandsliga Schleswig-Holstein) großes Interesse hat, habe aber „in Aussicht gestellt, zur neuen Saison zurückzukommen“, so Wölm.

Wölm konnte elf Winter-Neuzugänge gewinnen

Ob der FCE dann noch der Bezirksliga angehört? Ob der FCE dann noch der Bezirksliga angehört? Folgende elf Neuzugänge gewann Wölm: Orcun Aladag (Sportfreunde Uetersen/B-Kreisklasse 1), Ayaz Aloskan (TSV Sparrieshoop/Kreisliga 1), Ömer Aygün (zurück von der SV Lieth/Bezirksliga 1) und Leon Diedrigkeit für die Abwehr, die Mittelfeldkräfte Bataray Agrin, Fisnik Kelmendi (alle zuletzt eigene A-Jugend), Petrit Kelmendi (VfR Horst) und Abdolbaset Khoreyshi (Sportfreunde Uetersen) sowie die Stürmer Ali Duman (Lieth), Donart Kelmendi (eigene Reserve) und Marvin Tesch (zuletzt eigene A-Junioren).

Positiv: Einige dieser Akteure haben „Stallgeruch, weil sie in ihrer Jugend schon für den FCE aktiv waren“, stellte Wölm klar, dass die lokale Komponente, die Witt, der selbst in Hamburg-Pöseldorf lebt, zuletzt kaum noch berücksichtigt hatte, ab sofort wieder eine stärkere Rolle spielen soll. Unstrittig ist aber auch, dass der Klassenerhalt für das neu formierte Team kein Selbstläufer wird: „Wir müssen sorgsam nach unten schauen“, weiß Wölm, dass bei nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang neun und sieben Zählern vor dem direkten Abstiegsplatz auch die nächsten Wochen unruhig werden.