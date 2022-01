Fußball-Testspiel : Torfestival in Barmstedt: SSV Rantzau II schlägt Hetlinger MTV

Obwohl Trainer Jan-Hendrik Bruns einige Experimente vornahm, gewannen seine Kreisliga-Kicker ihre erste Partie des Jahres gegen einen klassenhöheren Gegner am Freitag (14. Januar) mit 5:3.

Avatar_shz von Johannes Speckner

16. Januar 2022, 04:43 Uhr

Obwohl Trainer Jan-Hendrik Bruns einige Experimente vornahm, gewannen seine Kreisliga-Kicker ihre erste Partie des Jahres gegen einen klassenhöheren Gegner am Freitag (14. Januar) mit 5:3.

Unglaublich, aber wahr: Auch zwischen Weihnachten und Silvester trafen sich die Kreisliga-Fußballer des SSV Rantzau II zu einer Übungseinheit. „Meine Bedingung dafür war, dass mindestens zehn Spieler kommen – am Ende hatten wir die höchste Trainingsbeteiligung im bisherigen Saisonverlauf“, berichtete SSV-Coach Jan-Hendrik Bruns.

Bruns experimentiert gegen den Bezirksligisten

Nachdem die Vorbereitung auf die Rückrunde am 3. Januar fortgesetzt wurde, stand am Freitagabend (14. Januar) das erste Testspiel des Jahres an, in dem die Barmstedter den Bezirksligisten Hetlinger MTV mit 5:3 (2:0) schlugen. „Das war nach unseren vorherigen, intensiven Übungseinheiten ein guter Auftritt“, lobte Jan-Hendrik Bruns, der hinzufügte, er habe „einige Dinge probiert, die wir so zuvor noch nicht eingeübt hatten“.

Drei Gegentreffer sind definitiv zu viel und sie resultierten mehrheitlich aus unseren individuellen Fehlern, während wir selbst noch zwei, drei gute Torchancen vergeben haben. Jan-Hendrik Bruns, Trainer SSV Rantzau II

Auf dem Kunstrasenplatz an der Düsterlohe sorgten Lennart Lemke (26.), und Luka Hochschild (38.) für eine 2:0-Pausenführung. Im zweiten Durchgang konnten neben drei weiteren SSV-Treffern durch Neel Weitzel (48.), Sascha Berg (51.) sowie Yilmaz Ercek (60.) auch die Hetlinger dreimal jubeln: Daniel Schröder (46.), Ali Güngör (56.) und Julian Moldenhauer (66.) waren ihre Torschützen.

Der letztgenannte Umstand missfiel Jan-Hendrik Bruns: „Drei Gegentreffer sind definitiv zu viel und sie resultierten mehrheitlich aus unseren individuellen Fehlern, während wir selbst noch zwei, drei gute Torchancen vergeben haben.“

Ritter kann wieder mitwirken

Positiv: Moritz Ritter darf nach einer überstandenen Knieverletzung wieder mitwirken. Somit kann der Mittelfeldmann nicht nur zu der Verteidigung des ersten Tabellenplatzes, sondern auch zu einer weiterhin hohen Trainingsbeteiligung beitragen.