Tolles Festprogramm zum Jubiläum

Am Pfingstsonntag wird die Veranstaltungsreihe zum 300. Geburtstag der frisch sanierten Heiligen-Geist-Kirche gestartet

von Ulf Marek

06. April 2018, 16:11 Uhr

Für die Kirchengemeinde Barmstedt stellt das diesjährige Pfingsten ein ganz besonderes Datum dar. Warum? „Unser historisch wertvolles, originales Baudenkmal aus der Zeit der Rantzauer Grafen – das weithin sichtbare Wahrzeichen Barmstedts – feiert Pfingsten hohen Geburtstag“, heißt es erklärend in der Einladung zum dazugehörigen Jubiläumsprogramm der Kirchengemeinde Barmstedt, die sich sowohl an die Bürger der Schusterstadt als auch an alle Interessierten aus der Region richtet.

Mit dem Festgottesdienst am Pfingstsonntag, 20. Mai, samt anschließendem Gospelkonzert wird in der Heiligen-Geist-Kirche das Programm anlässlich des 300-jährigen Bestehens des barocken Gotteshauses gestartet. Nach der Begrüßung durch den Turmbläser Matthias Fischer wird um 10 Uhr der Gottesdienst mit Bischof Gothard Magaard für alle Bezirke der Kirchengemeinde beginnen. Danach folgt der Jubiläumsempfang unter dem Motto „Oh Happy Day“ mit Grußworten, Getränken und kleinen kulinarischen Genüssen samt einem Konzert mit der Gospelsängerin Yasmin Reese.

Weiter geht es am Tag darauf um 10 Uhr mit einem plattdeutschen Gottesdienst, den Pastor Steenbuck senior halten wird, und einem Jazz-Frühschoppen mit der Band „King Street Jazzmen“ aus Elmshorn.

Ein informativer wie kurzweiliger Vortrag zur Geschichte der Barmstedter Kirche unter dem Titel „Kirche im Wandel der Zeit“ von Michael Theilig und Claus-Peter Jessen steht am Mittwoch, 23. Mai, um 19 Uhr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.



Musikalische Kostbarkeiten





Doch damit nicht genug, denn das Kirchenschiff soll auch akustisch zum Jubiläum „voll gefordert“ werden und zwar mit zwei bemerkenswerten Konzerten, die mit vielen musikalischen Kostbarkeiten aus diversen Epochen der Musikgeschichte aufwarten werden. Für Sonnabend, 26. Mai, wird das Schaffrath-Kammerorchester Berlin unter der Leitung von Hilmar Schmalenberg im „Jubiläums-Orchesterkonzert“ unter dem Titel „Von Bach bis Schostakowitsch“ ein breitgefächertes Programm darbieten. Beginn ist um 20 Uhr.

Einen Tag später, am Sonntag, 27. Mai, ist das Ensemble nochmals an gleicher Stelle aktiv, diesmal unter der Leitung von Reinhard Desenniß und verstärkt durch den Kirchenchor Barmstedt, dem Chor der Stadtkirche Glückstadt sowie den Solistinnen Hannah-Ulrike Seidel (Sopran), Marlen Korf (Sopran)und Anna-Maria Torkel (Alt).



Werke von Vivaldi, Bach und Händel





Das Festkonzert zum Kirchenjubliäum ist mit „Gloria in exelsis Deo“ überschrieben und beinhaltet festliche Barockmusik für Chor, Soli und Orchester. Es erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Georg-Friedrich Händel, und Franz Tunder. Beginn ist um 18 Uhr.

Karten für beide Konzerte kosten im Vorverkauf 20 Euro, ermäßigt zehn Euro. Einzelkarten kosten für das Orchesterkonzert am 26. Mai zehn Euro, ermäßigt sechs Euro und für das Festkonzert am 27. Mai 15 Euro, ermäßigt acht Euro. Erhältlich im Kirchenbüro, Chemnitzstraße 28, Telefon (0 41 23) 31 39, und in der Buchhandlung Lenz, Reichenstrraße 6, Telefon (0 41 23) 68 59 97. Abgerundet wird das Jubiläums-Programm am Freitag, 22. Juni, mit „Theater zum Kirchenjubiläum“ und der Aufführung von „Theophilus, der Teufelsbündner“, einem niederdeutschen Mysterienspiel aus dem Mittelalter. Beginn ist um 20 Uhr.