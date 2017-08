Zu gut gespielt : Theaterprobe in Barmstedt sorgt für Polizeieinsatz

vergrößern 1 von 2 Foto: Helga Pergande 1 von 2

Barmstedt | Es war wie im Krimi: Als eine Anwohnerin Schreie des Entsetzens und Gepolter in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Barmstedter Kreuzweg hört, befürchtet sie das Schlimmste. Die Frau greift zum Telefon und ruft die Polizei. Doch als die Polizisten zum Kreuzweg eilen, erleben sie in der Wohnung eine große Überraschung. Sie stehen plötzlich mitten in einer Theaterprobe.

Die Meldung über den kuriosen Einsatz machte in den vergangenen Wochen die Runde. „Wir probten in meiner Wohnung gerade eine turbulente Szene unseres neuen Theaterstücks, in dem es auch zu heftigen Handgreiflichkeiten kommt. Da klingelte es“, berichtet Gislinde Zietlow von der Gruppe „Theater Barmstedt im Kino“. Sie habe niemanden erwartet und ahnungslos die Tür geöffnet. „Ich staunte nicht schlecht, als zwei Polizeibeamte mit ihrer gesamten Ausrüstung vor meiner Tür standen“, so Zietlow. Die Polizei habe gefragt, ob bei mir in der Wohnung alles in Ordnung sei, so Zietlow. Das Fragezeichen in ihrem Gesicht sei immer größer geworden, berichtete sie. Die Polizisten erklärten ihr daraufhin, dass sie gerufen worden seien, weil aus ihrer Wohnung Schreie, Lärm und Gepolter zu hören waren. „Daraufhin verstand ich und musste lachen, Dieter Meyn kam hinzu, und wir konnten die Angelegenheit schnell klären“, sagte sie. Die Beamten seien schmunzelnd wieder abgerückt. „Ich habe den beiden Polizisten noch empfohlen, sich das Stück anzusehen, damit sie live diese turbulenten Szenen sehen“, so Zietlow.

Normalerweise würde die Gruppe auf der Bühne in der Aula der Grund- und Gemeinschaftsschule proben. „Die ist jedoch während der Ferienzeit geschlossen, deshalb sind wir in meine Wohnung ausgewichen“, sagte sie. Einige Nachbarn habe sie angesprochen und gefragt, ob sie die Polizei gerufen hätten. „Ich wollte mich für die nachbarliche Fürsorge bedanken“, so Zietlow. Aber wer die Polizei benachrichtigt hatte, weiß sie nicht. Vorsichtshalber steckte sie aufgrund weiterer Proben eine Nachricht in alle benachbarten Briefkästen. Sie bedankt sich in dem Schreiben auch ausdrücklich bei derjenigen, die mit wachen Ohren und Augen auf ihre Umgebung achte. „Ich bin froh, dass Sie aufmerksam sind und die Polizei benachrichtigen, wenn Sie das Gefühl haben, jemand sei in Gefahr“, heißt es darin. Sie erklärt im Schreiben: „Ich bin Schauspielerin und probe mit meinen Kollegen einen Krimi.“ Und sie nennt die Tage, an denen geprobt wird und es in ihrer Wohnung auch mal laut sein könne und bittet um Nachsicht. „Ich hätte übrigens genauso gehandelt“, so Zietlow.

„Die Person, die uns verständigte, hat richtig gehandelt“, sagt Polizeihauptkommissar Sascha Schmidt, Stationsleiter in Barmstedt. Wäre es nicht eine Theaterprobe, sondern ein Ernstfall gewesen, hätte die Polizei eingreifen können. Grundsätzlich sei die Polizei für jeden Hinweis dankbar, der aus der Bevölkerung kommt, um eine Straftat zu verhindern oder aufzuklären. „Es geht immer darum, Menschen zu schützen. Daher lieber einmal mehr den Polizeiruf 110 wählen, damit wir Situationen überprüfen und auch handeln können“, so Schmidt.

Und worum geht es in dem Theaterstück? Der Psychokrimi „Ein später Gast“ von Derek Benfield handelt von einem Paar, das seine silberne Hochzeit in trauter Zweisamkeit und immer noch verliebt ausklingen lassen will. Gespielt werden die beiden von Zietlow und Stephan Kirchner. Da taucht später ein ungebetener Gast (Dieter Meyn) auf und lässt sich nicht abwimmeln. Er stellt bohrende und unangenehme Fragen über die Vergangenheit des Ehemannes. Die Stimmung wird brenzlig und eskaliert, Emotionen kochen hoch. Was will der Fremde? Mehr wird von der Handlung nicht verraten. Kirchner spielt den Geschäftsmann, Zietlow überzeugt als verängstigte, stets um Schlichtung bemühte Ehefrau, Meyn sorgt gekonnt für das bedrohliche Ambiente.

von Helga Pergande

erstellt am 16.Aug.2017 | 12:00 Uhr