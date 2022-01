8000 Tonnen Altreifen : Teilräumung des illegalen Reifenlagers in Groß Offenseth abgeschlossen

Rund 1,5 Millionen Euro hat das Land für die Maßnahme ausgegeben. Damit sei dem Brandschutz Genüge getan. Gemeinde und Kreis hätten es noch lieber gesehen, wenn alle Reifen abgefahren worden wären.

18. Januar 2022, 12:56 Uhr

Rund 1,5 Millionen Euro hat das Land für die Maßnahme ausgegeben. Damit sei dem Brandschutz Genüge getan. Gemeinde und Kreis hätten es noch lieber gesehen, wenn alle Reifen abgefahren worden wären.

An manchen Tagen kamen fünf Lkw oder sogar mehr, dann wieder blieb es über Wochen ruhig. Nun aber ist das Projekt Teilräumung des Reifenlagers in Groß Offenseth-Aspern praktisch abgeschlossen, wie das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) auf Anfrage von shz.de bestätigte.

Mehr als 8000 Tonnen Altreifen – teilweise im Stück, in der Mehrheit geschreddert – haben den Weg von Groß Offenseth-Aspern in die Türkei hinter sich gebracht. Am Bosporus dienten sie als Brennmaterial für eine Zementfabrik.

Vier Halden mit Brandgassen dazwischen

Aus dem praktisch flächendeckenden, bis zu sieben Meter hohen schwarzen Berg alter Pneus auf dem Grundstück an der Hauptstraße sind vier Halden geworden. Dazwischen sind ein bis drei Meter Platz. Dies sind die so genannten Brandgassen, die im Falle eines Feuers verhindern sollen, dass dieses sich unkontrolliert ausbreitet.

Das LLUR sieht damit den erteilten Auftrag als erfüllt an. Zeil sei schließlich nicht die Räumung des Geländes, sondern die Reduzierung der Brandgefahr gewesen. „Damit ist der Gefahrenabwehr insofern genüge getan, als dass die gesamte brennbare Menge drastisch reduziert wurde und zwischen den einzelnen Halden jeweils breite Brandgassen geschaffen wurden, sodass selbst im worst case des in Brand Geratens einer Halde ein Entstehungsbrand bekämpft und das Überspringen verhindert werden kann“, sagte LLUR-Sprecher Martin Schmidt.

Rund 1,5 Millionen Euro hat das Land inklusive des vorbereitenden Gutachtens ausgegeben. Wobei das Gutachten ursprünglich von einer deutlich geringeren Menge an abzufahrenden Reifen ausgegangen war. Bei dessen Erstellung war aber nicht berücksichtigt worden, dass die geschredderten Reifen bei gleichem Volumen eine deutlich höhere Masse darstellten.

Ich bin natürlich froh, dass die Sache angepackt worden ist, aber klar wäre es schön, wenn die ganzen Reifen weg wären. Werner Schlüter, Bürgermeister von Groß Offenseth-Aspern

Für das LLUR ist das Vorhaben in wenigen Tagen abgeschlossen. Für den 1. Februar ist der offizielle Abnahmetermin geplant. In der Gemeinde Groß Offenseth-Aspern und im Kreis Pinneberg ist man dagegen noch nicht durch mit dem Thema. „Ich bin natürlich froh, dass die Sache angepackt worden ist, aber klar wäre es schön, wenn die ganzen Reifen weg wären“, sagt Bürgermeister Werner Schlüter.

Kreis-Resolution ohne Wirkung

Auf Kreisebene hatte der Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung – dessen Vorsitzender Thomas Grabbau (Bündnis 90/Die Grünen) ist mittlerweile auch stellvertretender Wehrführer in Wedel – im August 2021 eine entsprechende Resolution beschlossen. Diese war in Flintbek nicht auf Gehör gestoßen. Weiteres Steuergeld, so die Interpretation der Antwort, wolle man nicht ausgeben. Ob der Inhaber der Flächen die noch vorhandenen Berge abräumt, ließ er auf Anfrage offen.