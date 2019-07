Supersause der Ritter und Rocker

Zahlreiche Besucher beim 14. Hörnerfest in Brande-Hörnerkirchen / Live-Musik mit 20 Bands an zwei Tagen rund um die Uhr

von Ulf Marek

01. Juli 2019, 13:01 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Das war einmal mehr die absolute Vollbedienung für alle Fans von dezibelreichem Mittelalter-Sound und harten Metal-Klängen sowie für diejenigen, die darüber hinaus ein Faible für jene historische Epoche haben, als noch Ritter und Gaukler zum alltäglichen Straßenbild gehörten. Die 14. Ausgabe des Hörnerfests in Brande-Hörnerkirchen zog alle Register. Los ging es am vergangenen Freitag und Sonnabend jeweils ab 12 Uhr am Mittag mit Live-Musik rund um die Uhr auf der altehrwürdigen Bühne auf dem Veranstaltungsareal von Thomas Tegelhütter an der Schierenhöh 13.

Das kam an: Bereits am Donnerstag wurde zur Einstimmung des Spektakels zum Programm auf der kleinen Marktbühne mit Auftritten des Barden Mac Piet und der Gruppe Feuerdorn ordentlich abgefeiert. Insgesamt waren an allen Veranstaltungstagen weit mehr als 1000 Fans aus allen Teilen Deutschlands vor Ort, die in der Folgezeit ihre diversen musikalischen Favoriten – darunter namhafte Acts der Szene wie Heidevolk, Vogelfrey und Alestorm – live erleben wollten beziehungsweise sollten und das Mittelalter kräftig feierten.

„Das Hörnerfest ist einfach der totale Wahnsinn. An die 20 Bands, die nahezu nonstop hintereinander lospowern – und das bei einer so tollen Atmosphäre wie hier in Brande-Hörnerkirchen. Das ist einmalig“, zeigte sich beispielsweise Tim Rogers (29) aus Ingolstadt begeistert, der nach eigener Aussage bereits zum vierten Mal beim Hörnerfest dabei war und es auch weiterhin besuchen will, „trotz der paar Kilometer Distanz“. „Die familiäre Atmosphäre ist beim Hörnerfest das A und O. Man verliert sich auf dem überschaubaren Gelände nie aus dem Blick, und das Musikprogramm sowie auch die fairen Preise sind einfach grandios. Volle Punktzahl dafür. Wir kommen wieder“, sagte Michael Behrens aus Hannover. Der 35-jährige Versicherungskaufmann war mit seinen Freunden Ralf Meyer (34) und Rüdiger Thoms (32) als eingeschworenes Herren-Team angereist, das außer der Musik auch das Mittelalter-Flair an der Schierenhöh genießen wollte. Und davon gab es wieder reichlich: Zwischen Gastronomie samt Marktbühne und dem Campingbereich erstreckte sich erneut ein Zeltdorf, das unter anderem mit zahlreichen Verkaufsständen bestückt war. Dort boten Händler diverse Artikel zum Thema Mittelalter an, von Kunsthandwerk über Kleidung bis hin zu Waffen und zeitgenössischen Musikinstrumenten.

Außerdem konnte man Ritterkämpfen beiwohnen, Schafe streicheln und Handwerkern über die Schulter blicken. „Das macht einen Riesenspaß hier. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich wohl schon mal im Mittelalter gelebt haben muss“, scherzte Andre Meiler (54) aus Augsburg, der sich nach dem Erwerb eines Kettenhemds darin „wie früher“ fühlte und sich erstaunlich gut im Schwerterkampf mit seinen Freunden Jörg Friedrich (45) und Reimar Bellheim (48) führte.