Hinweise an (04121) 8030 : Suche nach vermisstem Elmshorner

von Florian Kleist

25. September 2018, 15:47 Uhr

Seit dem späten Nachmittag des vergangenen Sonntags wird der 89-jährige Lothar Plickert vermisst. Er lebt in einem Alten- und Pflegeheim in Elmshorn, von dem er vermutlich zum Besuch einer Bekannten in Hamburg-Eilbek aufgebrochen ist. Dort ist der 89-Jährige allerdings nicht angekommen.

Lothar Plickert ist ungefähr 1,65 Meter groß, hat weißes Haar und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einem weißen Hemd mit bunten Streifen, einer bordeauxfarbenen Weste und einer schwarzen Hose bekleidet. Weiterhin soll er einen dunkelroten Rollator mit sich führen, an dem ein Teddybär hängt. Möglicherweise sucht er die Nähe zu Häfen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04121/8030 entgegen.

