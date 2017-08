Das Programm von Freitag : Stoppelmarkt-Start mit Push It Up

vergrößern 1 von 2 Foto: bz 1 von 2

Barmstedt | Offiziell eröffnet wird der Stoppelmarkt am Freitag gegen 19 Uhr auf der Marktplatz-Bühne von Bürgermeister Heike Döpke. Los geht es aber schon vorher: Ab 15 Uhr öffnen die Stände. DJs werden dann auf der Bühne in der Reichenstraße und auf dem Marktplatz für Stimmung sorgen, bis abends die ersten Künstler auf der Bühne stehen.

Auf der Bühne Reichenstraße wird Marco de Maurice von 19 bis 21 Uhr auf seiner Gitarre Coversongs der vergangenen vier Jahrzehnte sowie Eigenkompositionen spielen. Ab 21 Uhr steht dann erneut der King auf der Bühne in Barmstedt. Der Norderstedter Tom Miller will als Elvis Presley unter dem Mottto „Good Rockin’ Tonight“ das Publikum begeistern. Der Künstler war bereits im vergangenen Jahr auf dem Stoppelmarkt zu Gast.

Auch auf der Bühne vor dem Rathaus geht es hoch her: Mario Wendt und Herbie A. präsentieren dort in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr Songs unplugged. Ab 20.30 Uhr steht dann der Höhepunkt des Tages an: die Hamburger Band Push It Up. Er habe die Gruppe, bestehend aus fünf Frauen, bereits beim Seebrückenfest und der Holstenköste erlebt, berichtet Veranstalter Michael Sonnenberg. „Das war jedes Mal gigantisch. Die ziehen das Publikum sofort mit.“ Das Repertoire der Cover-Band besteht aus aktuellen Hits, aber auch Klassiker der vergangenen Jahre sollen nicht fehlen. Zwei DJs sorgen nach den Auftritten auf den Bühnen noch bis etwa Mitternacht für Musik.

Bis die ersten Künstler auf der Bühne auftreten können, liegt vor den Veranstaltern und Standbesitzern aber noch jede Menge Arbeit. Die Innenstadt soll laut Verwaltung ab Mittwochabend für den Verkehr gesperrt werden. Der Bereich Reichen-straße und Feldstraße wird wegen der L75-Baustelle in diesem Jahr für den Verkehr freigehalten, weil auf der Barmstedter Umgehungsstraße noch gebaut wird.

von Christian Uthoff

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr