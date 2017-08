Das Programm von Montag : Stoppelmarkt endet mit Schlagerstars und der Hit Radio Show

Barmstedt | Das Bühnenprogramm beginnt am Montag um 14 Uhr, dann öffnen auch die Stände. DJs stimmen die Besucher auf das Abendprogramm ein. Ab 17.30 Uhr schmettert das Duo Sunshine deutsche Schlager und mehr auf der Bühne in der Reichenstraße. Bereits ab 17 Uhr steht Birgit Bockisch alias Helene Plaschke mit ihrer Comedy-Show auf der Marktplatz-Bühne. Wiederum auf der Bühne in der Reichenstraße steht ab 19 Uhr Jürgen, ein Bayer aus Barmstedt. Anschließend kommen Schlager-Fans voll auf ihre Kosten: Dann tritt ab 20 Uhr Michael Winter mit seinem Programm „Der heißeste Winter aller Zeiten“ auf.

Schlager gibt es aber auch auf dem Barmstedter Marktplatz: Ab 18 Uhr singt Wiebke, das Andrea-Berg-Double, Songs der bekannten Künstlerin. Im Anschluss steht ab 20 Uhr die Hit Radio Show auf der Bühne, die ihr neues Programm mit Hits von den Black Eyed Peas, Queen oder Bon Jovi in Barmstedt vorstellt. Hingucker bei den acht Musikern sind die Kostüme. Mit Hilfe von 200 verschiedenen Verkleidungen, Perücken und Accessoires imitieren die Künstler Stars wie Madonna oder Lady Gaga.

Und das Wetter? Besonders heute sollten Stoppelmarkt-Gäste ihre Schirme einpacken. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, es komme bei wechselnder bis starker Bewölkung im Tagesverlauf zu schauerartigem Regen. Auch am Sonnabend gibt es laut DWD bei wechselnder Bewölkung besonders in der zweiten Tageshälfte Schauer oder Gewitter. Am Sonntag setzt sich das wechselhafte Wetter mit Schauern und sonnigen Abschnitten fort.

von Christian Uthoff

erstellt am 18.Aug.2017 | 16:00 Uhr