Stockcar-Rennen: Wettkampf mit schrottreifen Autos

vergrößern 1 von 1 Foto: BZ 1 von 1

Große Freude bei allen Fans des etwas außergewöhnlichen Autorennsports: Am kommenden Sonnabend, 2. September wird das achte Stockcar-Rennen in Langeln gestartet, bei dem es wieder richtig krachen soll. Ab 10 Uhr werden mehrere Dutzend Fahrer und Fahrerinnen auf der Rennpiste auf dem Acker an der Dorfstraße versuchen, mit nicht mehr TÜV-zugelassenen, aber noch fahrtüchtigen Autos die Gegner aufs Dach zu kippen. Seite 4



von Ulf Marek

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:36 Uhr