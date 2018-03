Frühjahrsmarkt : Startschuss für die Stadtfeste in Barmstedt

Barmstedter Frühjahrsmarkt findet vom 14. bis 16. April statt. Flohmarkt und Oldtimer-Schau auf dem Programm.

von Tobias Thieme

29. März 2018, 13:00 Uhr

Barmstedt | Die Barmstedter Kaufleute und das Tourismusbüro starten in die Saison der Stadtfeste und Märkte. Von Samstag, 14. April, bis Montag, 16. April, findet in der Innenstadt der Frühjahrsmarkt statt.

Los geht es am Samstag mit dem großen Flohmarkt. Unter dem Motto „Barmstedt entrümpelt“ verkaufen zahlreiche Barmstädter ihre alten Schätze vom Dachboden, für die sie keine Verwendung mehr haben. Der Flohmarkt beginnt um 9 Uhr und endet um 15 Uhr. Der Aufbau startet offiziell um 7 Uhr. „Viele sind aber schon deutlich früher da“, sagt Axel Clausen, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Barmstedt (HGB). Die meisten Standplätze sind vergeben. Wer noch mitmachen möchte, kann sich noch bis zum 6. April auf der Internetseite der HGB (siehe Infokasten) anmelden.

Für Sonntag haben Tourismusbüro und HGB die Oldtimer-Schau geplant. Von 14 bis 17 Uhr präsentieren die Liebhaber alter Wagen ihre Flitzer und Schnauferl. Die Veranstalter freuen sich über weitere Anmeldungen von Oldtimer-Besitzern (siehe Infokasten). Von Sonnabend bis Montag herrscht in der Innenstadt Jahrmarkt-Atmosphäre. Die Schausteller und Marktbeschicker bieten auf dem Marktplatz jeweils von 12 bis 21 Uhr Wurfspiele, Entenangeln, Crepes-Stände und Süßkram an. Auch einige Geschäfte haben geöffnet. Die Organisatoren drücken nun die Daumen für gutes Wetter. Im vergangenen Jahr fegten am Sonnabend heftige Regenschauer und kräftige Windböen über den Marktplatz. Etliche Stände wurden im Mitleidenschaft gezogen. Tische fielen um und es ging einiges zu Bruch.