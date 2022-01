Zwei Events trotz Corona : Stand-Up-Comedian und Kabarettist in Barmstedter Kulturschusterei

Angesichts der strengen Pandemie-Regeln fallen immer mehr Kulturveranstaltungen aus. Matthias Grütz stemmt sich mit der Kulturschusterei gegen den Trend.

Carsten Wittmaack

18. Januar 2022, 14:30 Uhr

Angesichts der strengen Pandemie-Regeln fallen immer mehr Kulturveranstaltungen aus. Matthias Grütz stemmt sich mit der Kulturschusterei gegen den Trend.

Die Barmstedter Kulturschusterei hält auch angesichts der strengen Corona-Regeln ihre Türen weiter offen. Im Januar sind zwei Veranstaltungen geplant. Am Mittwoch, 19. Januar, gastiert der Komiker, Entertainer und Zauberkünstler Ingo Oschmann in dem kleinen Kulturtempel am Barmstedter Markt 16. Oschmann kennen viele Fernsehzuschauer, weil er im Jahr 2003 die erste Staffel der Sat.1-Casting-Show Star Search gewann.

Beide Veranstaltungen sind Covid-Ersatzveranstaltungen. Alle alten und neu gekauften Karten haben ihre Gültigkeit. Matthias Grütz, Kulturschuster

Nur einen Tag später, am Donnerstag, 20. Januar, kommt Jan Peter Petersen in die Kulturschusterei. Petersen bildet zusammen mit Nils Loenicker das Kabarett-Duo Alma Hoppe. „Beide Veranstaltungen sind Covid-Ersatzveranstaltungen“, erklärt Kulturschuster Matthias Grütz. „Alle alten und neu gekauften Karten haben ihre Gültigkeit.“

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln

Los geht es jeweils um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.15 Uhr gewährt – unter den aktuellen Covid-Theater-Bedingungen unter Einhaltung der 2G-Regel und mit Maske. Noch gibt es Restkarten für beide Veranstaltungen.

Biber Hermann kommt im Januar nicht

Eine Absage muss auch noch verkündet werden. „Am Donnerstag, 27. Januar, entfällt leider Biber Herrmann“, erklärt Grütz. Dafür steige er mal wieder selbst auf die Bühne. Auch dafür gibt es noch Karten. Begleitet wird Grütz von der Kuschu-Hausband „Insearch“.