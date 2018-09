Stadtwerke weiten ihr Netz aus

Unternehmen will auch Ellerhoop mit Glasfaser erschließen / Gemeinde und Zweckverband sehen Vorhaben mit Skepsis

von Christian Uthoff

18. September 2018, 15:03 Uhr

Die Stadtwerke Barmstedt erweitern in den kommenden Monaten ihr Breitbandnetz: Wie Werkleiter Fred Freyermuth mitteilte, plant das Unternehmen, das Gewerbegebiet Oha in Tornesch und auf diesem Weg auch den Kernbereich Ellerhoops mit Glasfaser zu erschließen. Die Arbeiten dafür sollen schon in den kommenden Tagen starten. In der Gemeinde stößt die Ankündigung allerdings auf Skepsis, denn Ellerhoop hatte sich 2016 als einzige Gemeinde des Amts Rantzau dafür entschieden, dem Zweckverband Breitband Marsch und Geest beizutreten, der die Gemeinden ab kommenden Jahr mit schnellem Internet versorgen will.

Etwa 430 Haushalte im Kern Ellerhoops sollen laut Stadtwerke Barmstedt direkt an das neue Glasfasernetz angebunden werden können, berichtet Freyermuth. Bereits in den kommenden 14 Tagen sollen die Bauarbeiten dafür starten. Erschlossen werde zuerst der nördliche Teil rund um Thiensener Weg und Dorfstraße. „Im Barmstedter Werkausschuss haben wir grünes Licht für das Projekt bekommen“, so Freyermuth. Öffentliche Zahlen zu den Kosten gebe es aber nicht. Der Plan sei es, den Ausbau in Oha und Ellerhoop zwischen Februar und März 2019 zu beenden. Der genaue Zeitplan hänge aber auch vom Wetter ab.

Aktuell lägen die entsprechenden Rohre für die Glasfaser bereits an der Grenze zu Ellerhoop. „Weil wir nach Oha wollen, müssen wir durch das Dorf hindurch und können Kunden, die sich im Dorfkern befinden, erschließen“, sagt Freyermuth. Mit dem Zweckverband Breitband Marsch und Geest kämen sich die Stadtwerke nicht in die Quere, betont er. Er sehe das Angebot als sinnvolle Ergänzung zum Zweckverband, der Fördermittel erhalte, um die Außenbereiche zu erschließen.

Jürgen Neumann, Verbandsvorsteher des Zweckverbands, erklärt, dass man die Sache relativ entspannt sehe. Auch er berichtet, dass es Fördermittel für die Erschließung der weißen Bereiche, also die Außenbereiche, gebe. Um in die „weißen Bereiche“ zu kommen, müsse die Trasse aber auch durch den Kernbereich des Dorfes – die schwarzen Bereiche – führen. Dort könne man ebenfalls einige Haushalte anschließen, was rechtlich in Ordnung sei. „Dann doppelt sich das“, sagt Neumann angesichts der Stadtwerke, und das Projekt könnte unwirtschaftlich werden. Man hoffe nun auf eine gemeinsame Lösung und habe das Breitbandkompetenzzentrum eingeschaltet.

Die Stadtwerke hätten angeboten, „in unsere Gräben die Leerrohre mit hineinzuziehen“, sagt Freyermuth. So solle eine Situation wie vor knapp zwei Jahren mit einem Breitband-Zweckverband in Horst (Kreis Steinburg) vermieden werden, wo Gehwege hätten doppelt geöffnet werden müssen. Die Stadtwerke hatten sich damals dort aus dem Breitbandausbau zurückgezogen. Sonst stelle sich die Situation aber anders dar als seinerzeit in Horst.

Neumann betont hingegen den Gedanken der Solidargemeinschaft und kritisiert, dass die Stadtwerke mit ihrem Angebot bereits eine fertige Situation geschaffen hätten. Die Ausbau-Pläne des Zweckverbands sähen vor, in Haselau und Haseldorf mit dem Ausbau zu starten und dann den Kreis zu schließen. Ellerhoop sei im Laufe des Jahres 2019 an der Reihe. Der Zweckverband setze auf das Betreibermodell, das Netz gehört dem Zweckverband, Netzbetreiber werde das Unternehmen Wilhelm Tel aus Norderstedt.

Ellerhoops Bürgermeisterin Wiebke Uhl äußert sich ebenfalls kritisch zu den Ankündigungen der Stadtwerke. „Das muss jetzt geprüft werden“, sagt sie. Allerdings habe die Gemeinde keinen Einfluss auf das Stadtwerke-Projekt. Die Gemeinde stehe mit dem Zweckverband in gutem Kontakt und wolle weitermachen. Nun müsse man sehen, wie sich die Situation weiter entwickle.