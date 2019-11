Stadtwerke erhöhen Strompreise

Ausschuss stimmt für Anstieg um 2,6 Cent pro Kilowattstunde ab dem 1. Februar

von Tobias Thieme

28. November 2019, 14:14 Uhr

Barmstedt | Die Stadtwerke Barmstedt erhöhen die Strompreise. Dies ist das Ergebnis nach einer intensiven Diskussion im Werkausschuss der Stadt Barmstedt.

Mareike Preuß, Geschäftsführerin der Stadtwerke Barmstedt Xtra GmbH erläuterte die Hintergründe. „Wir werden den Preis in der Grundversorgung ab dem 1. Februar um 2,6 Cent pro Kilowattstunde anpassen. Der Einkaufspreis für Strom ist innerhalb weniger Jahre um 70 Prozent gestiegen. Dies macht zwar nur 20 Prozent des Preises aus. Der Rest entfällt auf die EEG-Umlage mit einem Plus von vier Prozent und die vorgelagerten Netzentgelte mit einem Plus von elf Prozent. Diese Mehrausgaben könne wir nicht beeinflussen“, sagte Preuß. Auf einen Haushalt mit einem Durchschnittsverbrauch von 2500 Kilowattstunden kommen ab dem 1. Februar Mehrkosten in Höhe von jährlich 65 Euro zu.

Alle Sonderverträge werden zum 1. Januar angepasst. Günther Thiel (BALL) lobte die Stadtwerke für ihre gute Einkaufspolitik, die Erhöhung sei aus seiner Sicht nachvollziehbar. Ihm sei es aber wichtig festzustellen, dass mehr als 2000 stromintensive Unternehmen in Deutschland die Befreiung von der EEG-Umlage beantragt haben. „Die Kosten hierfür müssen die Verbraucher tragen. Unter dem Aspekt von Klimaproblemen ist so eine Bevorzugung dieser Unternehmen kritisch zu sehen. Hartz-IV-Empfänger müssen zahlen. Aus sozialen Gründen können wir der Erhöhung nicht zustimmen“, sagte Thiel.

Auch die Vertreter der anderen Parteien lobten die gute Preispolitik. Die Abstimmung ergab eine Zustimmung durch FWB, CDU und SPD bei einer Enthaltung der Grünen. Die Vertreter der BALL stimmten dagegen. Somit wurde die Preiserhöhung beschlossen.