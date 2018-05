Stadtlauf: Sportler dürfen länger schlafen

von Elisabeth Meyer

Für alle, die gern etwas länger im Bett liegen und trotzdem den Barmstedter Stadtlauf am Sonntag, 10. Juni, nicht verpassen wollen, gibt es in diesem Jahr eine gute Nachricht: Die ersten Starts beginnen eine halbe Stunde früher als sonst. So gehen die 5-Kilometer-Läufer erst um 9.15 Uhr auf die Strecke. Darum hätten die freiwilligen Helfer gebeten, die die Strecke absichern, erklärte Holger Ray (Foto, Dritter von links, mit Organisatoren und Sponsoren) vom BMTV, der den Stadtlauf federführend organisiert. Um 9.20 Uhr folgen die Walker und Nordic Walker. „Das ist auch anders als sonst – normalerweise starten sie vor den Läufern“, sagte Ray. Die geänderte Reihenfolge könne für sie ein Anreiz sein: „Schnelle Walker, die etwa 30 Minuten brauchen, könnten die langsameren Läufer einholen.“ Die Startzeiten für den Zehn-Kilometer-Lauf (10.30 Uhr) sowie für den Bambini-Lauf (12 Uhr) und den Kinder-Lauf (12.15 Uhr) ändern sich nicht.

Neu ist diesmal auch, dass die fünf Kilometer lange Rundstrecke erstmals offiziell vom Deutschen Leichtathletikverband vermessen wurde und die Zeiten damit in offiziellen Bestenlisten geführt werden können. Bislang hatte der BMTV die Strecke selbst vermessen. „Und unsere Messung ist nur um ein, zwei Meter von der offiziellen abgewichen“, wie Mitorganisator Klaus-Dieter Hansen (Foto, links) stolz berichtete.

Bislang hätten sich etwa 100 Starter angemeldet, so Ray, der auf „mindestens 700 Finisher“ hofft. Außer Einzelsportlern sind noch Schulklassen – die sich etwas Geld für die Klassenkasse verdienen können –, sowie Firmen-Teams willkommen. „Wir möchten damit die Einsteiger abholen und den Team-Gedanken fördern“, erklärte Werner Siedenhans (Foto, Zweiter von rechts) von der Barmer-GEK, die den Wanderpokal stiftet.

Anmeldeschluss für den Stadtlauf ist am Sonnabend, 2. Juni. Das Startgeld beträgt unverändert drei (Kinderläufe), sieben (fünf Kilometer) und neun Euro (Zehn-Kilometer-Lauf). Anmelde-Flyer gibt es in der Buchhandlung Lenz und bei Optiker Siemonsen in Barmstedt sowie in der Barmer-Geschäftsstelle in Elmshorn. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Internet.

> www.bmtv.de