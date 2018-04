Abschaffung der Ausbaubeiträge : Stadt würden jährlich 500.000 Euro fehlen

Die Verwaltung legt ihren Bericht über die Auswirkungen der Abschaffung der Ausbaubeiträge vor. Die Politik wird am Dienstag erneut über das Thema beraten.

von Helga Pergande

08. April 2018, 16:00 Uhr

Barmstedt | Die Verwaltung hat die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Barmstedt bei einer möglichen Abschaffung der Straßenausbaubeiträge geprüft. Das Ergebnis: In der Vorlage für die Hauptausschusssitzung am Dienstag, 10. April, kommt die Verwaltung zu dem Ergebnis, dass bei einem Verzicht auf die Beitragspflicht jährlich 500 000 Euro weniger in die Stadtkasse flössen. Die Prüfung hatte die Verwaltung nach einem Beschluss des Hauptausschusses im Februar eingeleitet (wir berichteten). Die rechtlichen Konsequenzen hat bereits der schleswig-holsteinische Gemeindetag von einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht prüfen lassen.

Bei einer rückwirkenden Aufhebung würden zusätzlich 372 000 Euro für die abgeschlossenen Baumaßnahmen in Weidkamp und Gebrüderstraße entfallen, so die Verwaltung weiter. Als Fazit empfiehlt die Verwaltung der Politik, die Beratung über die Straßenbaubeitragssatzung bis zur Vorlage des Landeserlasses zu verschieben. Der Erlass beinhaltet, dass das Land den Investitionsfonds für Infrastrukturmaßnahmen in den Jahren 2018 bis 2020 um 15 Millionen Euro aufstockt. Barmstedt würde nach einem Verteilerschlüssel jährlich 72 000 Euro erhalten.

Mit dem Geld, so die Verwaltung, könnten bei einem Wegfall der Straßenausbaubeiträge Kredite in Höhe von 1,2 Millionen Euro finanziert werden. Damit würden in 2018 sowohl der Wegfall der Ausbaubeiträge für zwei Straßenbauprojekte als auch die Haushaltsreste aus 2017 ausgeglichen werden können. Ab 2019 würden diese Mittel dann aber nicht mehr für eine Kreditfinanzierung weiterer Straßen ausreichen. Alternativen bietet der Fachanwalt an. Etwa das Modell einer Ratenzahlung der betroffenen Grundstückseigentümer oder die die Einteilung des Stadtgebiets in Quartiere mit gleicher verkehrlicher Bedeutung. Die Anlieger könnten wiederkehrende Beiträge zahlen.

Was der Hauptausschuss der Stadtvertretung empfiehlt, wird während der Sitzung um 19.30 Uhr im Rathaus diskutiert. Nach dem Entschluss der Landesregierung, jede Kommune über die Beiträge selbst entscheiden zu lassen, regt sich auch Widerstand in der Bevölkerung gegen die Anliegerbeiträge. Anlieger der Kampstraße, die bereits die erste Anhörung zwecks Straßensanierung im Rathaus hatten, wehren sich gegen die Straßenausbaubeiträge und laden alle Interessierten, Betroffenen, Verwaltung und Politiker am 12. April um 18 Uhr zu einer Straßenbegehung inklusive Diskussion ein.