Stadt will die Insel aufhübschen

Planungen für die Sanierung der Schlossinsel starten / Bürgermeisterin plädiert für shared space in der Innenstadt

von Elisabeth Meyer

19. Januar 2019, 16:00 Uhr

Die Entwicklung neuer Baugebiete, der Bau einer Kita, die attraktivere Gestaltung der Schlossinsel, der Umzug der Bücherei und der Feuerwache: In Barmstedt stehen auch in diesem Jahr eine Reihe von Projekten an, die die Verwaltung in Angriff nehmen will. Bürgermeisterin Heike Döpke (Foto, parteilos) blickt im Gespräch mit unserer Redakteurin Elisabeth Meyer auf das Jahr voraus. Heute lesen Sie den zweiten und letzten Teil.

Schlossinsel Rantzau

Die Stadt will sowohl die historischen, denkmalgeschützten Gebäude auf der Schlossinsel als auch die Außenanlagen, die Wege und das Gebiet rund um den Rantzauer See sanieren und überplanen. „Wir haben einen Förderbescheid über 150 000 Euro erhalten, von denen wir ein Drittel selbst tragen müssen“, sagte Döpke. Die jeweils weiteren 50 000 Euro übernehmen der Bund und das Land. Jetzt suche die Verwaltung einen Fachmann, der das Sanierungsgebiet überplanen solle, erklärte Döpke.

Fischaufstiegshilfe

Ein Dauerbrenner ist das Thema Fischaufstiegshilfe. Die Stadt will damit EU-Vorgaben umsetzen, wonach die Krückau auch für Kleinstlebewesen durchgängig sein muss. Nach diversen Anläufen soll es bald losgehen. „Es werden Becken neben der jetzigen Fischtreppe an der Schleuse, die etwas größer sein werden als bisher geplant“, erklärte Döpke. 90 Prozent der Kosten – veranschlagt sind 590 000 Euro – werden die EU und das Land übernehmen. Zurzeit liefen die Planungen, „mit dem Bau werden wir voraussichtlich im nächsten Jahr starten“, so Döpke. Konkret geplant sei für dieses Jahr, die marode Aubrücke in Höhe des Strandbads zu erneuern.

Straßenausbau

Eigentlich hatte die Stadt geplant, in diesem Jahr die Neue Straße und die Kampstraße auszubauen – gemeinsam mit dem Abwasserzweckverband (AZV) und den Stadtwerken. Doch da die Stadtwerke nicht genügend Tiefbauer zur Verfügung haben (wir berichteten), sei noch unklar, ob die Neue Straße in diesem Jahr angefasst werden könne, sagte Döpke. „Der AZV wird aber auf jeden Fall die Kanäle sanieren.“ Eventuell müssen Stadt und Stadtwerke die Fahrbahn später erneut aufreißen.

In der Kampstraße werde aber der erste Abschnitt des Ausbaus in Angriff genommen, sagte Döpke. „Da ziehen die Stadtwerke und wir mit.“ Von welcher Seite aus begonnen werde, stehe aber noch nicht fest. Zur Entscheidung der Politik, in der Kampstraße – gegen den Wunsch der Anwohner – Betonsteinpflaster zu verlegen, sagte Döpke, Kopfsteinpflaster wäre „viel teurer und schwierig für Radfahrer“.

Umzug der Bücherei

Dass die Stadtbücherei in den ehemaligen Rewe-Komplex am Marktplatz ziehen soll, sei sehr positiv, so Döpke. „Damit wäre sie an einem zentralen Ort. Das ist ein wichtiges Projekt.“ Das die Stadt allerdings – je nach Größe – zwischen 1,4 und zwei Millionen Euro kosten könnte. „Deshalb müssen wir auch überlegen, wie wir die Räumlichkeiten noch anderweitig nutzen können“, betonte Döpke. Denkbar sei etwa, ein künftiges Stadtmarketing dort unterzubringen.

Wie berichtet, will Investor Hans-Werner Rathjens den Komplex sanieren und die Fläche für die Bücherei – etwa 650 Quadratmeter im Erdgeschoss – anschließend an die Stadt verkaufen. Was genau in den Räumen entstehen wird, sollen der Kultur- und der Bauausschuss entscheiden. Für die Zukunft des jetzigen Bücherei-Gebäudes am Holstenring gibt es noch keine Pläne. „Was damit passiert, ist noch völlig offen“, sagte Döpke.

Verkehr

Sie hoffe, dass im Zuge der Sanierung des ehemaligen Hotels Stadt Hamburg die Situation an der Ecke Küsterkamp/ Marktplatz entschärft werde, sagte Döpke. „Darüber hinaus müssen wir uns aber mit dem gesamten Verkehr in der Innenstadt befassen.“ Dabei sollte auch die Einrichtung eines shared space in Betracht gezogen werden – also eines Bereichs, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Bezüglich des Radverkehrs sei vor allem der Kreis gefragt, erklärte Döpke. „Die Radwege an den Straßen nach Lutzhorn und Groß Offenseth zum Beispiel sind in sehr schlechtem Zustand.“ Barmstedt selbst werde in 2019 wieder am Stadtradeln teilnehmen, kündigte sie an.

Schulen

In diesem Jahr sollen die sanitären Anlagen in der kleinen Sporthalle an der Schulstraße und in der Sporthalle am Heederbrook erneuert werden, sagte Döpke. Mit der Sanierung der sanitären Anlagen am Gymnasium sei bereits begonnen worden.

Nachbar-Ämter

Die seit 2008 bestehende Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Hörnerkirchen ist um zehn Jahre verlängert worden. „Der Vertrag ist unverändert“, sagte Döpke. Das Amt zahle der Stadt für die Verwaltungsleistung weiterhin eine Pauschale in Höhe von 22 Prozent der Personalkosten. Der Breitbandausbau im Amtsgebiet, der seit 2014 „enorme Kapazitäten gebunden“ habe, sei fast abgeschlossen, sagte Fachamtsleiter Sven Werner. „Die Erschließungsquote liegt bei 98 Prozent, nur 14 Haushalte fehlen noch.“ Sie lägen so weit außerhalb, „dass wir überlegen, sie über andere Kommunen zu erschließen“.

Mit dem Amt Rantzau besteht keine Verwaltungsgemeinschaft, aber die Kooperation nehme weiter zu, sagte Döpke. Beim Standesamt, Sozialamt, Tourismusbüro, in der Flüchtlingsarbeit und beim Bauhof bestehe sie bereits. „Neu ist die Schul-IT“, so die Bürgermeisterin.