Stadt kritisiert spärliche L 75-Infos

vergrößern 1 von 2 Foto: cut 1 von 2

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) Itzehoe hat das Ende der Bauarbeiten (Landesstraße 75) an der Hamburger Straße in Barmstedt und am Heeder Damm in Heede um drei Tage nach hinten verschoben. Statt bis zum 28. August werde noch bis zum 31. August zwischen dem Schusterring und dem Einmündungsbereich der L 75 und L 111 in Heede gearbeitet, teilte der LBV jetzt mit. „Nach Beendigung der Arbeiten werden der Einmündungsbereich sowie die Hamburger Straße in Barmstedt am 31. August rechtzeitig zum Ende der Sommerferien wieder für den Verkehr frei gegeben“, teilte der LBV in seiner Pressemitteilung weiter mit. Genaue Gründe zur Verschiebung nennt die Behörde nicht: Die um wenige Tage verlängerte Bauzeit sei „durch die erforderliche Ausführung von unvorhersehbaren zusätzlichen Leistungen entstanden“, heißt es.

Noch bis in den September hinein wird laut LBV im Spitzerfurth zwischen Ede-Menzler-Weg und Heederbrook gebaut. Dort sollen die Arbeiten voraussichtlich am 8.September abgeschlossen werden. Eine Umleitung ist weiterhin ausgeschildert (siehe Info-Kasten).

Die Pressemitteilung schafft Klarheit darüber, wie es um die Bauarbeiten zwischen Barmstedt und Heede steht – eine Klarheit seitens des LBV, die man im Barmstedter Rathaus während der Bauzeit gern häufiger gehabt hätte. „Wir hätten uns eine bessere Kooperation gewünscht“, sagt Bürgermeisterin Heike Döpke. „Das war nicht immer zufriedenstellend.“ Die Info-Wege seien lang, es habe immer wieder wechselnde Ansprechpartner und keine detaillierten Bauabläufe gegeben. Den Unmut, der von Anliegern, aber auch von Autofahrer geäußert worden war (wir berichteten), könne die Stadt verstehen. Fünf bis zehn Telefonate täglich hätten die Mitarbeiter des Barmstedter Rathauses in den vergangenen Wochen zur L 75 beantworten müssen, berichtet Ordnungsamtsleiter Heiko Lichy. Man sei immer bemüht gewesen, Antworten zu geben. Aber die Stadt sei nur eine der an der Baustelle beteiligten Seiten.

Der Info-Fluss sei „sehr mau“ gewesen, sagt auch Lichy. „Die Erreichbarkeit war nicht optimal.“ Nur auf Drängen der Stadt seien beispielsweise Anliegerinformationen zur Baumaßnahme seitens des LBV an weitere Anwohner im Bereich Heederbrook verteilt worden. Gehapert habe es auch bei den protokollierten Absprachen: So seien Anwohnern der Theodor-Storm-Straße während der Bauarbeiten unter anderem die Wege für Rettungs- und Müllfahrzeuge nicht mitgeteilt worden. „Das hat bei den Bauarbeiten Richtung Elmshorn deutlich besser geklappt“, so Lichy.

Auch Beschilderungsfehler habe es gegeben, so der Ordnungsamtsleiter weiter. Die Stadt könne auf Mängel nur hinweisen, das Land prüfe es und gebe die Informationen an die Absperr-Firma weiter, die es dann umsetze. „Der Weg bis zur Umsetzung ist sehr lang“, so Lichy. „Das führt zu Unmut bei den Bürgern.“ Aber der LBV sei auch bemüht gewesen, die Verbesserungen umzusetzen. Auch die Baueinteilung sei gut geplant gewesen. „Die Bauabschnitte sind wegen des Schulbusverkehrs und der Ferien extra so gewählt worden“, betont er. Beim LBV war bis gestern niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

von Christian Uthoff

erstellt am 19.Aug.2017 | 16:00 Uhr