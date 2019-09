In Brande-Hörnerkirchen : Sportwoche mit neuem Orga-Team

Die Organisation liegt nicht mehr in den Händen des Jugendwarts des SV Hörnerkirchen.

Avatar_shz von Carsten Wittmaack

25. September 2019, 16:00 Uhr

Brande-Hörnerkirchen | Seit Jahren lockt die Sportjugendkulturwoche (SJKW) in Hörnerkirchen hundert und mehr Kinder in die Sporthalle. Auch in diesen Herbstferien wird es wieder eine SJKW in Höki geben – aber unter neuer Regie. Die Organisation liegt nicht mehr in den Händen des Jugendwarts des SV Hörnerkirchen, sondern wird von einem eigenständigen Sportwochen-Team übernommen. Mit dabei ist der ehemalige Jugendwart Christopher Gramm (kleines Foto). Die übrigen Mitglieder des Planungsteams sind Tina Grafe, Alexandra Lau, Nele Hildebrandt, Marco Frohreich und Florian Kaminski. „Außerdem werden wir von einem 30-köpfigen ehrenamtlichen Helfer- und Küchenteam unterstützt“, sagt Gramm. „Ohne diese Helfer wäre die SJKW bei uns nicht möglich.“

Los geht's am 7. Oktober

Nichts geändert hat sich an dem Prozedere der Woche, die vom 7. bis 11. Oktober und somit in der ersten Ferienwoche laufen wird. Wie gewohnt, wird ein Großteil der Kids in der Sporthalle übernachten. Die Kosten belaufen sich weiterhin auf acht Euro pro Tag und Teilnehmer, hinzu kommen zehn Euro je Ausflug. „Reservierungen für die Ausflüge sind ratsam, da nur begrenzt Plätze verfügbar sind“, sagt Gramm. Voranmeldungen werden unter der E-Mail-Adresse SJKW-Hoeki@web.de entgegengenommen.

Das Programm steht

Auf dem Programm stehen unter anderem Dollys Burgenduell, Hallen-Minigolf, Kisten-Klettern und ein Kino-Abend. Gebastelt werden Fadenbilder, Leinwände und Freundschaftsbänder. Als Gastreferenten hat das Planungs-Team die Roten Hosen aus Neumünster eingeladen. Der Sportverein aus Henstedt-Ulzburg wird mit Einrädern vorbeischauen, und aus der Landeshauptstadt Kiel werden Rock´n Roller in Hörnerkirchen erwartet. Nicht zu kurz kommen sollen Spiel und Spaß. Auch um die Verpflegung kümmern sich die Organisatoren: Dreimal am Tag wird gemeinsam gegessen.