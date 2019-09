Spielplatz für alt und jung

Gemeinderat hält am Nein zum Kinderspielplatz im Baugebiet Eichenring fest

Avatar_shz von shz.de

26. September 2019, 16:00 Uhr

Bokholt-Hanredder | Allem Protest zum Trotz: Es gibt jetzt keinen Spielplatz im Eichenring in Offenau – und es wird auch keinen geben. Das gab Bürgermeisterin Katrin Schrade in der jüngsten Gemeinderatssitzung unmissverständlich zu verstehen.

Auch wenn diese Nachricht für die beiden Familienväter Jedrick Sitz und Emrah Ulus nicht neu war, nutzten beide die Einwohnerfragestunde, um das Thema noch einmal an den Gemeinderat heranzutragen. Immerhin gibt es zahlreiche Familien im Neubaugebiet, die sich diesen Spielplatz dringend wünschen und die sich getäuscht sehen, weil im ersten Entwurf des Bebauungsplanes für das Baugebiet Eichenring ein Spielplatz ausgewiesen war. „War er nicht“, widersprach auch die Finanzausschussvorsitzende Katrin Weihrauch-Lenz. Die Angabe im Bauplan sei eher eine Zweckbestimmung gewesen. Heißt: Da hätte ein Spielplatz gebaut werden können, der Platz könnte aber auch anders beplant werden. Mit einem Park beispielsweise.

An diesem ersten Entwurf des B-Plans erhitzen sich die Gemüter der Gemeinde und junger Familien im Neubaugebiet. Dass Jeldrick Sitz nicht der einzige ist, der sich den Spielplatz für die Kinder im Eichenring wünscht, beweisen die 108 Eltern und Kinder, die seine Petition bisher unterschrieben haben.

Wie schon beim Vororttermin vor zwei Wochen mit Bewohnern des Neubaugebietes lobte Schrade das Engagement der Eltern (wir berichteten).

Gleichwohl habe sich Gemeinderat entschieden, an der ausgewiesenen Stelle – um die Eiche herum – eine Begegnungsstelle für die Einwohner jeglichen Alters einzurichten. Dort würden dann auch einige Spielgeräte und Bänke stehen. „Hätten wir einen Spielplatz gebaut, wären die Baugrundstücke für Sie wesentlich teuer geworden“, argumentierte die Bürgermeisterin in Richtung der Väter. „Und was wird aus dem Spielplatz, wenn Ihre Kinder groß sind? Er wird verwaisen.“

Für Jedlrick Sitz und Emrah Ulus war dieses Argument ebensowenig akzeptabel wie der Hinweis auf die durchschnittlich 600-Quadtratmeter-Grundstücke im Neubaugebiet, die genug Platz für private Spielgeräte böten. Und der Tipp der Finanzausschussvorsitzenden, die Kinder könnten auch auf den Wiesen oder in den Knicks, also in der Natur spielen – wie Kinder es vor 20 Jahren noch getan hätten – ließ die beiden Väter eher sprachlos zurück.