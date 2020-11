Unrat abgeladen : Sperrmüll und Hausmüll bei Ellerhoop entsorgt: Polizei sucht Umweltsünder

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

von Christian Uthoff

09. November 2020, 17:12 Uhr

Ellerhoop | Zweimal sollen Müllsünder in der ersten November-Woche ihren Unrat in der Natur bei Ellerhoop (Kreis Pinneberg) entsorgt haben. Das berichtete die Polizeidirektion Bad Segeberg am Montag (9. November). Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den oder die Verursacher geben können.

Müll illegal entsorgt

Am Donnerstag (5. November) hatten Beamte der Polizeistation Barmstedt eine größere Ansammlung an Abfällen zwischen der Missener Straße und der Straße Feldfurth entdeckt. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Unbekannter außer Möbelstücken wie Schränke und Stühle auch Teppiche, Gardinenstangen, Styroporplatten und Schaumstoffkissen dort abgeladen.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Am Freitag (6. November) stellten die Beamten dann fest, dass Müllsäcke mit Kleidungsstücken, Hausmüll, Tapetenresten, Sperrmüll und ähnlichem ebenfalls dort abgeladen worden waren.

Polizeidirektion Bad Segeberg

Der Umwelttrupp hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise sind an den Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn unter der Rufnummer (04121) 40 92 0 zu richten.